ŽELI DA KINA PLATI ZA PANDEMIJU: Američki obavještajci imaju novu teoriju o tome kako je sve krenulo, od wuhanske tržnice lagano odustaju

Američki obavještajci i dužnosnici nacionalne sigurnosti kažu kako vlada SAD-a upravo proučava mogućnost da novi koronavirus potječe iz kineskog laboratorija, a ne tržnice, pozivajući se na više izvora upoznatih s materijom koji ipak upozoravaju kako je prerano donositi neke tvrde zaključke, prenosi CNN.

Radi se o jednoj od brojnih teorija koje ispituju istraživači koji pokušavaju utvrditi porijeklo koronavirusa koji je dosad ubio stotine tisuća ljudi diljem svijeta. SAD ne vjeruje da je virus povezan s istraživanjem biološkog oružja, a u obavještajnim krugovima istražuje se više mogućih teorija vezano za porijeklo virusa.

Trump bi rado okrivio Kinu

No valja naglasiti kako gore navedenu teoriju, da je koronavirus nastao u kineskom laboratoriju, guraju oni koji podupiru predsjednika Donalda Trumpa, a među njima su i neki Republikanci iz Kongresa koji se zdušno trude odbaciti kritike na račun Trumpova upravljanja tijekom pandemije koronavirusa.

Jedan od obavještajaca upoznatih s analizom vlade rekao je kako tajne službe istražuju teoriju po kojoj je virus stigao s wuhanske tržnice, no to još nisu uspjeli potvrditi pa sada pokušavaju doznati je li se nepažnjom u kineskom laboratoriju moglo doći do scenarija koji je zaustavio svijet i gospodarstvo mnogih zemalja bacio na koljena.

Američka obavještajna služba preispituje osjetljive zbirke obavještajnih podataka usmjerene na kinesku vladu, no neki dužnosnici tvrde kako istina možda nikad neće biti poznata.

SAD detaljno istražuje kako je sve počelo

Mark Milley, po rangu najviši vojni savjetnik predsjednika, priznao je ovog tjedna kako američki obavještajci provjeravaju teoriju da je koronavirus nastao na kineskoj tržnici, no priznaje kako u to rijetko tko još vjeruje. “U ovom bih trenutku rekao da je to neuvjerljivo iako težina dokaza ukazuje na prirodno porijeklo virusa. No, ne možemo biti sigurni”, rekao je Milley.

Upitan da komentira podatke koje su prvi iznijeli Yahoo i Fox News, Trump je kazao kako “SAD provodi veoma detaljnju istragu ove užasne situacije koja se dogodila”, no odbio je govoriti o tome što su istražitelji doznali.

Kina odbacuje optužbe

Teoriju da je koronavirus nastao u laboratoriju kineska je vlada demantirala, a tu ideju odbacuju i mnogi inozemni stručnjaci. Izvor blizak radnoj skupini za koronavirus Bijele kuće također je upozorio da “epidemiju uvijek slijede i ovakve teorije”.

Jedan je dužnosnik otišao tako daleko da je kinesko suočavanje s koronavirusom nazvao “potpuno osvetoljubivim” te navodi kako su obavještajci motivirani da poslože slagalicu i izgrade “cjelovitu sliku” o tome kako je virus nastao.

Washington Post još je 2018. objavio zabrinjavajuće ocjene o biolaboratoriju, odnosno institutu u Wuhanu. Na pitanje o tome, državni tajnik Mike Pompeo (koji je koronavirus uporno nazivao “virusom Wuhan”) nije odbacio svoju tvrdnju, no nije niti pokazao dokaze koji bi to povezao s Covidom-19.

‘Kina mora platiti cijenu’

“Komunistička partija Kine nije Amerikancima dala pristup kad nam je bio potreban, u onom najpovoljnijem trenutku na samom početku. Znamo i za taj laboratorij, znamo i za zloglasne tržnice. Znamo i da je sam virus stigao iz Wuhana. Sve te stvari su povezane, iako je i dalje mnogo toga što ne znamo. To je ono o čemu je predsjednik govorio, moramo dobiti odgovore na ta pitanja”, rekao je Pompeo.

Neki dužnosnici kazali su kako SAD smatra da Kina mora platiti cijenu, no svjesni su da Trumpova administracija mora biti oprezna dok se ne dozna više o tome kako je virus doista nastao, prenosi CNN.

