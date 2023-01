Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij obratio se Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj gdje je pozvao saveznike da im pošalju više oružja, a tim povodom iznio je i šokantne tvrdnje.

“Nisam siguran da je predsjednik Rusije, koji se ponekad pojavljuje negdje na televiziji, nisam siguran da je to on. Nisam skroz siguran da je on živ i da on donosi odluke. Tko donosi odluke tamo? Koji su to ljudi? Nemam takve informacije”, rekao je Zelenskij.

“Ne razumijem kako europskim čelnicima možete obećati jednu stvar, a sljedeći dan pokrenuti potpunu invaziju na našu zemlju. Samo mi nije jasno s kim imamo posla. Ne razumijem baš s kim trebamo pregovarati. Rusija prvo treba naći nekoga, a onda predložiti nešto”, kazao je Zelenskij.

Ovim putem kritizirao je oklijevanja Njemačke da odobri isporuku teških tenkova jer to "nije dobra strategija".

'Ne smije se oklijevati'

"Postoje trenuci kada se ne smije oklijevati niti uspoređivati. Kada netko kaže 'isporučit ću tenkove ako to učini netko drugi", rekao je Zelenskij kao sudionik videokonferencije održane tijekom doručka na Svjetskom gospodarskom forumu (WEF) u Davosu.

Time je komentirao medijske informacije da je Berlin spreman odobriti isporuku svojih tenkova Leopard, ako Sjedinjene Države pristanu isporučiti napredne tenkove Abrams.

Iz američkih izvora doznaje se da bi Washington trebao odobriti oklopna vozila Stryker Ukrajini, ali nije za to da šalje vlastite tenkove, uključujući M1 Abrams.

"Mislim da to nije dobra strategija", rekao je Zelenskij.

"Naš cilj je osloboditi cjelokupni teritorij", rekao je ukrajinski čelnik u videoobraćanju. Ukrajina će vratiti pod svoj nadzor poluotok Krim što ga je Rusija anektirala 2014., rekao je nadalje Zelenskij. Zapadne partnere zato je pozvao da mu pošalju više oružja.

"Krim je naša zemlja, naš teritorij, naše more i naše planine. Dajte nam oružje i vratit ćemo naše zemlje", poručio je.

Sastanak u Njemačkoj

Zapadni saveznici će se sastati u američkoj zračnoj bazi u Njemačkoj u petak kako bi ponudili više oružja Ukrajini. Isporuka tenkova i protuzračne obrane mora se dogoditi čim prije moguće.

"Nemamo vremena, svijet nema vremena", upozorio je Zelenskij.

Fokus je posebice na Njemačkoj, koja ima moć veta na bilo koju odluku o slanju tankova Leopard, koji se nalaze diljem Europe u zemljama NATO članicama i za koje se smatra da su najprikladniji za Ukrajinu.

Poljski predsjednik Andrzej Duda rekao je u srijedu prisutnima na WEF-u da se boji da Rusija priprema novu ofenzivu u Ukrajini unutar nekoliko mjeseci i da je stoga krucijalno omogućiti dodatnu potporu vladi u Kijevu s modernim tenkovima i projektilima.

Poljska i Finska su već rekle da će poslati tenkove Leopard ako ih Njemačka odobri.