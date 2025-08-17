Zelenski osudio rusko odbijanje provedbe prekida vatre

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je rusko odbijanje provedbe prekida vatre, rekavši da "komplicira situaciju" u postizanju mirovnog plana koji je tražio Donald Trump nakon sastanka s Vladimirom Putinom, javlja afp.

Thank you for the support! All the points mentioned are important to achieve a truly sustainable and reliable peace. We see that Russia rebuffs numerous calls for a ceasefire and has not yet determined when it will stop the killing. This complicates the situation. If they lack… pic.twitter.com/bkTXwjMSnX — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

"Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na prekid vatre i još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju. Ako nije voljna izvršiti jednostavnu naredbu o prekidu napada, možda će biti potrebni značajni napori da se Rusija uvjeri da provede nešto puno važnije: mirni suživot sa susjedima desetljećima koja dolaze", napisao je Zelenski na svojim društvenim mrežama u noći sa subote na nedjelju.

Podsjetimo, nakon sastanka Trumpa i Putina pojavile su se informacije da Rusija nije zainteresirana za prekid vatre po trenutnim linijama bojišnice, već za kompletan mirovni plan po kojem bi Ukrajina morala predati cijeli Donbas. Taj plan navodno podržava i sam Trump, a Zelenski ga je odbacio.

POGLEDAJTE VIDEO: Što možemo očekivati na sastanku u Washingtonu? Stručnjak: 'Razgovor s Zelenskim bit će manje ugodan'