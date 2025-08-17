'KOMPLICIRAJU SITUACIJU' /

Zelenski osudio rusko odbijanje provedbe prekida vatre

Zelenski osudio rusko odbijanje provedbe prekida vatre
Foto: Shutterstock/ilustracija

Taj plan navodno podržava i sam Trump, a Zelenski ga je odbacio

17.8.2025.
7:28
Jakov Sedlar
Shutterstock/ilustracija
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski osudio je rusko odbijanje provedbe prekida vatre, rekavši da "komplicira situaciju" u postizanju mirovnog plana koji je tražio Donald Trump nakon sastanka s Vladimirom Putinom, javlja afp.

"Vidimo da Rusija odbija brojne pozive na prekid vatre i još nije odredila kada će prestati ubijati. To komplicira situaciju. Ako nije voljna izvršiti jednostavnu naredbu o prekidu napada, možda će biti potrebni značajni napori da se Rusija uvjeri da provede nešto puno važnije: mirni suživot sa susjedima desetljećima koja dolaze", napisao je Zelenski na svojim društvenim mrežama u noći sa subote na nedjelju.

Podsjetimo, nakon sastanka Trumpa i Putina pojavile su se informacije da Rusija nije zainteresirana za prekid vatre po trenutnim linijama bojišnice, već za kompletan mirovni plan po kojem bi Ukrajina morala predati cijeli Donbas. Taj plan navodno podržava i sam Trump, a Zelenski ga je odbacio.

Volodimir ZelenskiRusijaUkrajina
