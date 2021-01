ZDRAVA MEDICINSKA SESTRA UMRLA NAKON CIJEPLJENJA PFIZEROVIM CJEPIVOM? ‘Želim znati što je uzrokovalo smrt moje kćeri!’

Zdravstvene vlasti u Portugalu istražuju iznenadnu smrt asistentice za dječju kirurgiju u Portu, koja je navodno bila “savršeno zdrava” u trenutku kada je primila Pfizerovo cjepivo protiv koronavirusa. Sonia Azevedo (41), majka dvoje djece, radila je kao kirurška asistentica u Instituto Portugues de Oncologia (IPO), onkološkoj bolnici u Portu. Bila je među 538 zdravstvenih radnika na IPO-u koji su prošle srijede primili prvu dozu cjepiva Pfizer-BioNTech. Azevedo je večerala sa svojom obitelji na Silvestrovo, a sljedećeg jutra pronađena je mrtva u krevetu, prenosi RT.

"Ms Acevedo had not suffered any adverse side-effects after being vaccinated"

I don't know. I think I would call death an adverse side-effect 🤷🏾‍♂️

Portuguese health worker, 41, dies two days after getting Pfizer jab https://t.co/EamYpXVQpu #vaccine #vaccinations #COVID19 #Covid

— 🇺🇸 Moral Scold 🇺🇸 #BLEXIT #日本語 #レトロゲーム #gamer (@MoralScold) January 4, 2021