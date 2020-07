ZBOG VISOKIH TEMPERATURA SIBIROM HARAJU POŽARI: Topi se led i na Arktiku, evo do čega bi sve to moglo dovesti

Osim uobičajene suše i požara, u Sibiru se zbog visokih temperatura topi led i permafrost, što bi moglo osloboditi desetke tisuća godina stare viruse te u potpunosti preobraziti taj dio svijeta

Ovogodišnji lipanj je bio najtopliji u povijesti mjerenja temperature u Sibiru. Ta se ogromna ruska regija grijala na pet stupnjeva višim temperaturama od prosjeka, no čini se da će to u skorijoj budućnosti postati uobičajeno, jer je ovogodišnji lipanj bio za stupanj topliji od istog mjeseca u prethodne dvije godine. Primjerice, u Verhojansku, gradu na sjeveroistoku Sibira smještenom u arktičkom krugu, nedavno je izmjereno čak 38 Celzijevih stupnjeva.

Ovakvi toplinski udari izvor su mnogobrojnih problema za malobrojnu populaciju stanovnika, ali i za ogromni dio prirode. Naime, Služba za nadgledanje atmosfere Copernicus (CAMS) procjenjuje da je u lipnju za vrijeme trajanja požara u Sibiru ispušteno nevjerojatnih 59 megatona ugljikovog dioksida, a površinska emisija tog štetnog plina bila je najveća u posljednjih 18 godina.

“Više temperature i suho razdoblje idealni su uvjeti za razvoj dugotrajnih požara na većim područjima. U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo vrlo slične obrasce aktivnosti požara i anomalija vlage tla širom regije”, rekao je za CNN Mark Parrington iz CAMS-a.

Znanstvenici već strahuju od novih zaraza

Posljedično, to dovodi do otapanja arktičkog leda, ali i permafrosta, sloja trajno smrznutog tla, a to bi moglo dovesti do novih zaraza u budućnosti. Naime, znanstvenici diljem svijeta strahuju od ponovnog oživljavanja virusa i bakterija zarobljenih u smrznutom tlu, od kojih su neki stari i po nekoliko desetaka tisuća godina. S višim temperaturama i opasnost od drastične i pogubne promjene okoliša je veća, zbog čega znanstvenici traže jedinstven i dubok proces traženja uzroka sibirskog zatopljenja

“Otkrivanje onoga što je uzrokovalo ove rekordne temperature nije zdravorazumski pothvat, jer mnogi čimbenici koji doprinose tomu djeluju međusobno. Sibir i Arktički krug općenito imaju velike fluktuacije temperature iz godine u godinu i prije su iskusili relativno topli lipanj”, rekao je direktor Copernicusovog Servisa za klimatske promjene, Carlo Buontempo i dodao: “Ono što zabrinjava jest da se Arktik zagrijava brže od ostatka svijeta. Neobično je da Zapadni Sibir ima iznadprosječne temperature tijekom zime i proljeća, a izuzetno visoke temperature u arktičkom dijelu Sibira su također vrlo zabrinjavajuće.”

Tamni snijeg upija sunčevu energiju

Američki ured za oceane i atmosferu (NOAA) izvještava i o rekordno niskim i tamnim slojevima snijega zabilježenima ove godine u Sibiru, za koje smatraju da bi mogli uzrokovati povećanje temperature, jer upijaju sunčevu energiju.