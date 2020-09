ZBOG TROVANJA PUTINOVOG RIVALA ZAUSTAVLJA SE NAJVAŽNIJI ENERGETSKI PROJEKT EUROPE? ‘Nadam se da nas neće na to prisiliti’

‘Sada prije svega o Rusiji ovisi hoće li i kako biti nastavljena gradnja Sjevernog toka 2’

Njemačka kancelarka Angela Merkel je najprije odbijala trovanje ruskog oporbenog političara Alekseja Navalnog dovesti u vezu s plinovodom Sjeverni tok 2. No sada se ta pozicija mijenja, piše u analizi DW.

Nakon napada na ruskog oporbenog političara Alekseja Navalnog zaoštrava se spor između Berlina i Moskve. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas je odbacio prigovore Rusije da Njemačka ometa istragu. U istupu na prvom programu njemačke televizije ARD je Maas rekao da se tu radi o pokušaju Moskve da “zamagli stvar”. Njemačka je vlada već prije tjedan dana pozitivno odgovorila na zahtjev ruskog tužiteljstva za pružanje pravne pomoći i to je priopćeno ruskom veleposlaniku u Berlinu.

‘Mnogi tragovi su za sada samo u Rusiji’

Maas je sa svoje strane zatražio da Rusija stavi Njemačkoj na raspolaganje vlastite rezultate istrage koja je provedena nakon dvodnevnog boravka Navalnog u bolnici u sibirskom gradu Omsku, prije nego je on prebačen u Njemačku. “Mnogi tragovi” u vezi s ovim slučajem su zasada samo u Rusiji, rekao je Maas. Ukoliko Moskva ne bude isporučila rezultate svoje istrage, to bi predstavljalo novu indiciju “da se nešto prikriva”, smatra njemački ministar vanjskih poslova.

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Saharova je prije toga na Facebooku napisala: “Berlin oteže s istragom za koju se zalaže. Namjerno?”. Ona tvrdi da Berlin nije reagirao na zahtjev ruskog državnog odvjetništva od 27. kolovoza. “Za sada nismo sigurni ne igra li Berlin dvostruku igru”, tvrdi Saharova.



Kremlj je u ponedjeljak osudio “apsurdne” pokušaje da se Rusiju optuži za trovanje oporbenog čelnika . “Svaki pokušaj da se Rusiju na bilo koji način poveže s događajem (s Navaljnim) neprihvatljiv je za nas”, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ti su pokušaji “apsurdni”, ocijenio je, prenosi HINA Berlin i druge zapadne zemlje upiru prstom u ruske vlasti i traže od njih objašnjenje. Sukob se zaoštrio u nedjelju kada je Njemačka postavila ultimatum dajući Moskvi nekoliko dana da “pojasni ono što se dogodilo”. Kremlj je u ponedjeljak osudio “apsurdne” pokušaje da se Rusiju optuži za trovanje oporbenog čelnika . “Svaki pokušaj da se Rusiju na bilo koji način poveže s događajem (s Navaljnim) neprihvatljiv je za nas”, rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Ti su pokušaji “apsurdni”, ocijenio je, prenosi HINA Berlin i druge zapadne zemlje upiru prstom u ruske vlasti i traže od njih objašnjenje. Sukob se zaoštrio u nedjelju kada je Njemačka postavila ultimatum dajući Moskvi nekoliko dana da “pojasni ono što se dogodilo”. Rusija pak predbacuje Berlinu da “oteže s istragom koju sam zahtijeva” jer ruskim vlastima nije poslao dokumente spisa. Moskva, kaže Peskov, još nije primila dokumente ali očekuje da će Njemačka “ovih dana” poslati Rusiji sve potrebne informacije. Nestripljivo ih iščekujemo”, dodao je.



Navalni se od 22. kolovoza liječi u berlinskoj bolnici Charité. Dva dana prije toga on je kolabirao za vrijeme leta u Rusiji i najprije je bio liječen u bolnici u Omsku. Njemačka vlada je prošle srijede objavila da “nema sumnje” da je Navalni otrovan nervnim bojnim otrovom tipa Novičok. Taj ubojiti otrov je razvijen tijekom 1970-ih godina od strane sovjetskih znanstvenika. Moskva odbacuje svaku odgovornost za zdravstveno stanje oporbenog političara koji je bio najpoznatiji kritičar ruskog predsjednika Vladimira Putina.

“Nikakav ekonomski interes ne može biti važniji”

Rasprava o mogućim kaznenim mjerama protiv Rusije zbog atentata na Navalnog u Njemačkoj se sve više usredotočuje na pitanje završetka gradnje plinovoda Sjeverni tok 2. “Ne postoji nikakav ekonomski interes koji bi na kraju mogao biti važniji od vanjskopolitičkih i sigurnosnih interesa Njemačke i Europe”, izjavio je njemački ministar zdravstva Jens Spahn dnevnom listu Bild. “Sada prije svega” o Rusiji ovisi “hoće li i kako” biti nastavljena gradnja Sjevernog toka 2″, naglasio je Spahn.

Slično se izrazila i ministrica obrane Annegret Kramp-Karrenbauer. Plinovod “nije ključni projekt”. Kako će ići dalje, to ovisi o ruskoj strani, izjavila je Kramp-Karrenbauer novinskoj agenciji Reuters. Još prošlog tjedna ona je rekla kako u vezi s tim plinovodom ne treba donositi ishitrene odluke.

“Nadam se da nas Rusi neće na to prisiliti”

I ministar vanjskih poslova Maas je prije toga pooštrio ton. “Nadam se da nas Rusi neće prisiliti na promjenu našeg stava oko Sjevernog toka 2”, izjavio je ministar tjedniku “Bild am Sonntag”. On je istovremeno naglasio da bi prekid gradnje gotovo dovršenog plinovoda naravno štetio i domaćoj industriji. “Na projektu sudjeluje više od 100 firmi iz dvanaest europskih zemalja, otprilike pola njih iz Njemačke.

Šefica kluba zastupnika stranke Zelenih u njemačkom parlamentu Bundestagu, Katrin Göring-Eckardt, traži da se odmah prekine s gradnjom plinovoda. Njemačka vlada bi sada trebala za to “pronaći način”, izjavila je ona njemačkom listu “Tagesspiegel”. Desnopopulistička Alternativa za Njemačku (AfD) tako nešto odbacuje. “Nerazjašnjen slučaj Navalni ne bi nas smio navesti na to da riskiramo sigurnost naše opskrbe. To su dvije odvojene stvari”, izjavio je predsjednik te stranke Jörg Meuthen.