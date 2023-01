Kada je Vladimir Putin najavio djelomičnu mobilizaciju ruskih muškaraca u rujnu prošle godine, Adamu Kalinjinu (nije pravo ime) je trebalo tjedan dana da odluči da je najbolje što može učiniti preseliti se u šumu, piše BBC. Informatičar je od početka bio protiv rata, dobio je novčanu kaznu i proveo dva tjedna u pritvoru jer je na zid svoje stambene zgrade zalijepio plakat "Ne ratu".

Kada je Rusija rekla da poziva 300.000 ljudi da pomognu u preokretu u ratu koji gubi, nije želio riskirati da bude poslan na prvu crtu da ubija Ukrajince. Pošto nije želio napustiti zemlju, odlučio je otići živjeti u šumu u šator.

"Odlazak bi bio težak korak iz moje zone udobnosti", rekao je Kalinin. Za pristup internetu koristi antenu vezanu za drvo i solarne ploče za energiju. Izdržao je temperature do -11C i živi od zaliha hrane koje mu redovito donosi njegova žena.

"Ako me fizički ne mogu primiti za ruke i odvesti do ureda za novačenje, to je 99% obrana od mobilizacije ili drugog maltretiranja."

Na neki način, nastavlja svoj život kao i prije. I dalje radi osam sati dnevno na istom poslu, iako tijekom zime s ograničenom dnevnom svjetlošću, nema dovoljno solarne energije da radi cijele dane, pa svoje sate nadoknađuje vikendom.

Zaljubljenik je u prirodu, proveo je većinu svojih prošlih praznika kampirajući u južnoj Rusiji sa svojom suprugom. Kad je donio odluku da se trajno preseli u divljinu, već je imao velik dio potrebne opreme.

Veliku ulogu u njegovom preživljavanju ima njegova supruga. Ona svaka tri tjedna donosi zalihe na mjesto gdje se mogu nakratko vidjeti osobno. Zatim odvozi zalihe na sigurno mjesto koje posjećuje svakih nekoliko dana kako bi se opskrbio. Kuha u improviziranoj peći na drva.

"Imam zobi, heljde, čaja, kave, šećera. Nedovoljno svježeg voća i povrća, naravno, ali nije tako loše", kaže.

Novi dom mu je velik šator

Njegov novi dom je veliki šator kakav se koristi za pecanje na ledu. Kad je prvi put stigao u šumu, postavio je dva tabora u razmaku od pet minuta; jedan s pristupom internetu gdje je radio, drugi na zaštićenijem mjestu gdje je spavao.

Kako se približavala zima i vrijeme postajalo hladnije, spojio je dva područja da žive i rade pod jednim platnom.

Iako nije dobio poziv, kaže kako se situacija stalno mijenja i boji se da bi u budućnosti mogao dobiti poziv. Službeno, IT radnici poput Kalinjina izuzeti su od mobilizacije, ali postoje brojna izvješća u Rusiji o sličnim izuzećima koja su zanemarena.

Život u šumi donio mu je određenu razinu popularnosti na internetu, sa 17.000 ljudi koji gotovo svakodnevno prate njegova ažuriranja na Telegramu. Objavljuje videozapise i fotografije svog okruženja, svoje dnevne rutine i kako je organiziran njegov kamp.