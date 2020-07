ZBOG POŽARA, DJEČACI MORALI SKOČITI S 10 METARA: Zahvaljujući čudu i susjedima prošli su bez ozljeda

Dvojica dječaka skočila su u utorak s s deset metara kako bi se spasili od požara koji je zahvatio njihovu zgradu u francuskom Grenobleu. Srećom, braća stara 10 i 3 prošla su bez ozljeda jer ih u uhvaligodine dočekali su ih uhvatili stanari zgrade.

Dramatična snimka pokazuje kako je stariji dječak prvo s prozora pustio mlađeg brata da bi potom i on skočio.

Kako prenosi ABC, ukupno je hospitalizirano 17 stanara zgrade, a u bolnicu su primjeni i četvoro ljudi koji su hvatali dječake kako bi ih pregledali za prijelome.

„Prvo sam čuo vrištanje, a kada sam vodio dim iz obližnjeg stana potrčao sam kako bih pomogao četvororo, petoro ljudi koji su bili dolje“, priča Athoumani Walid, 25-godišnji student. „Htjeli smo razbiti vrata ali nije bilo moguće. Nismo znali što da činimo“, prisjeća se imigrant.

Otišli su van i regli dječacima da skoče. „Plašili smo se ispočetka, ali kad su skočili, strah je nestao. Jedino što je bilo važno je da ih uhvatimo“, opisuje mladić koji je prilikom hvatanja dječaka slomio zapešće.

Dodaje, kako se nada će da ova drama promijeniti percepciju naselja, u kojem živ mnogi migranti.

Two children aged three and ten, jumped from a window into the arms of onlookers after a fire engulfed their flat in Grenoble France. pic.twitter.com/60ipSrUS9L

