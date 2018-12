ZBOG OVE SU SE RAKETE PONOVNO ZAOŠTRILI ODNOSI AMERIKE I RUSIJE: Što znamo o projektilu koji je izravna opasnost većem dijelu Europe?

Što je poznato o novoj ruskoj raketi Novator tipa 9M279?

Nakon što je SAD uz podršku NATO-a počeo s jačim pritiskom na Rusiju zbog sumnje da krši Sporazum o uništenju i zabrani proizvodnje projektila kraćeg i srednjeg dometa (INF), javnost je postala zainteresirana za novu, tajnovitu, rusku raketu Novator tipa 9M279. Goncharenko Roman je zbog toga za Deutsche Welle napisao što je do sada poznato o toj raketi.

U listopadu ove godine, američki predsjednik SAD-a Donald Trump najavio je istupanje iz sporazuma INF s Rusijom koji je potpisan davne 1987. godine, a u utorak je, nakon sastanka vanjskih ministara NATO-a u Bruxellesu, Savez optužio Moskvu za kršenje tog sporazuma INF kojim se zabranjuju sve krstareće rakete dometa između 500 i 5500 kilometara.

Washington je tada postavio Rusiji rok od 60 dana da počne poštivati sporazum, jer će se u protivnom SAD iz njega povući.

TKO JE ROBERT MUELLER, ČOVJEK KOJI WASHINGTON DRŽI U NEIZVJESNOSTI? Šuti kao zaliven i iskušava Donalda Trumpa

Rusija tvrdi da raketa ne krši sporazum

Stoga se postavlja pitanje o kakvoj se spornoj raketi radi koja navodno krši sporazum. DW je prikupio informacije koje su dostupne o toj raketi koja je poznata kao Novator 9M729, tj. u NATO-vu kodu, SSC-8.

Rusija je priznala da postoje rakete tipa 9M279, no službenih informacija o razvoju i tehničkim podacima te rakete, za koju tvrde da ne krši ugovor INF, još uvijek nema.

Testiranja započela 2008. godine

Pretpostavlja se da je Rusija počela s testiranjem nove rakete u 2008. godini. Administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame o tome je razgovarala s Rusijom. Međutim, nisu željeli ulaziti u otvoreniji konflikt oko toga jer su se najvjerojatnije nadali dogovoru.

Naravno, Moskva je sve to cijelo vrijeme negirala i zataškavala, a tek po dolasku nove administracije Donalda Trumpa objavljeno je ime sporne rakete.

Christopher Ford, član Vijeća za nacionalnu sigurnost, u Wilson-centru u Washingtonu, rekao je da se radi o raketi tipa 9M729 koju je proizvela firma Novator iz Jekaterinburga na Uralu.

Riječ je o tvrtki koja je dio državnog koncerna za proizvodnju oružja Almas-Antei. Između ostalog proizvela je i novu krstareću raketu na nuklearni pogon, piše DW.

Rusija iskoristila klauzulu sporazuma

Direktor tajne službe Daniel Coats, krajem studenoga 2018. godine rekao je da je Rusija raketu 9M729 počela razvijati sredinom 2000-ih godina. Novator je tada, navodno, dobio nalog napraviti “raketu koja je slična ostalim raketama” koje su tada proizvođene kao primjerice taktička raketa zemlja-zemlja tipa Iskander.

Prema njegovim riječima do 2015. Rusija je završila opsežan program testiranja no sve je to napravljeno tako da se ne zna prava narav rakete. Naime, Rusija je iskoristila klauzulu ugovora INF koja dozvoljava testiranje raketa koje nisu ispaljene sa zemlje već samo s vodene površine ili iz zraka.

Navodno je Rusija testirala raketu ispaljenu sa stacionarne lansirne rampe pri čemu je udaljenost bila mnogo veća od 500 kilometara, a nakon toga je testirala istu takvu raketu ispaljenu s mobilne lansirne rampe, ali s udaljenost manje od 500 kilometara, piše DW.

Prikrivaju da je raketa testirana sa zabranjene udaljenosti

“Ako Coatsov opis odgovara istini, onda je očigledno da Rusija želi prikriti činjenicu da je raketa ispaljena sa zemlje testirana na udaljenosti koju ugovor INF zabranjuje”, rekao je za DW ruski novinar i vojni promatrač Aleksander Golc kojemu s američki argumenti uvjerljivi i logični.

SAD, koji smatra da ruska raketa krši sporazum, nije naveo njezin domet. Ako je vjerovati članku New York Timesa iz veljače 2017. godine, raketa, koju je teško otkriti jer je vrlo slična već postojećim modelima, predstavlja “izravnu opasnost” za najveći dio Europe i dijelove Azije, piše DW.