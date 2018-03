ZBOG MRAZA CIJENE VOĆA RASTU U NEBO: ‘Teško ćemo imati i za jesti marelica, a kamoli za džemove i sokove’

U Srbiji je mraz uništio oko 70 posto ukupnog uroda marelice i oko 20 posto šljiva, zbog čega stručnjaci očekuju “paprene” cijene tog voća sljedeće sezone.

Mraz uništio je i dobar dio nasada trešnje i kruške, dok su plantaže jabuka i višanja izdržale niske temperature, piše Politika.

“Proljetni snijeg spasio je voćare od još većih gubitaka, jer su pupoljci ostali zaštićeni od mraza”, kaže profesor Zoran Keserović s Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. On upozorava da će, bude li mraza, problematičan biti i početak travnja.

Prema njegovim riječima, najkritičnije razdoblje bilo je početak ožujka. Tamo gdje se temperatura spuštala i do minus 24 stupnja marelice i vinova loza srmznule su se sto posto, dok je šteta kod trešnje bila od 30 do 70 posto. Keserović procjenjuje da će ovogodišnja proizvodnja biti i do 60.000 tona manja, ili oko 8 posto u odnosu na ukupnu domaću proizvodnju voća, koja iznosi 1,4 milijuna tona.



Neće biti ni za rakiju

Keserović vjeruje da će zbog toga šljive, marelice i trešnje biti znatno skuplje nego inače, što će koristiti proizvođačima koji nisu pretrpjeli štetu. Ali ne i prerađivačima, pa se može očekivati i rast cijena sokova i džemova.

“Ne znam hoćemo li se ove godine moći najesti marelica od naših 200 stabala, a kamoli nešto prodati ili ispeći rakiju. Nisam obišao cijelu Srbiju, ali u Banatu koliko vidim, nije ostalo puno marelica. Zbog toga će cijene biti vrtoglave i oni kojima je nešto ostalo, moći će zaradit. U jeku sezone u srpanju, u Beogradu i većim gradovima kilogram marelice kajsije biće najmanje 10 kuna. Cijena šljive, jabuke i kruške bit će barem od 10 do 20 posto veća” rekao je Miodrag Cvetičanin, poljoprivrednik iz Zrenjanina prenosi Blic