ZBOG KRŠENJA MJERA PROTIV EPIDEMIJE, JEDAN OD KLJUČNIH LJUDI EK DAO OSTAVKU: Sve je počelo masovnom večerom

Europski povjerenik za trgovinu, Irac Phil Hogan dao je u srijedu navečer ostavku jer je prekršio mjere protiv koronavirusa u Irskoj. “Večeras sam predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen podnio ostavku na mjesto europskog povjerenika za trgovinu”, naveo je Hogan u priopćenju.

“Sve je jasnije da je kontroverza u pogledu mog nedavnog posjeta Irskoj počela odvraćati pozornost s mog rada kao europskog povjerenika i diskreditirati moj rad u sljedećim ključnim mjesecima, posebice pregovorima o sporazumu o budućim odnosima s Velikom Britanijom”, dodao je. Phil Hogan se ponovo ispričao i naglasio da je vjerovao da poštuje epidemiološke mjere. “Važno je reći da nisam prekršio zakon. Kao predstavnik javnosti, morao sam strože poštivati upute protiv koronavirusa”, inzistirao je.

Pod pritiskom Ursule von der Leyen, Phil Hogan je u utorak u priopćenju na četiri stranice opisao svoj boravak u Irskoj od 31. srpnja do 21. kolovoza. On je 19. kolovoza u Galwaju bio na večeri na kojoj je bilo više od 80 ljudi, daleko više od šest koliko dopuštaju pravila. Također se nije držao pravila o odlasku u karantenu nakon što je u Irsku stigao iz Bruxellesa. Pozivajući se na negativan test na covid-19, ustvrdio je da nije prekršio pravila o karanteni. No, priznao je da nije trebao sudjelovati na večeri u povodu 50. obljetnice golf kluba irskog parlamenta na kojoj je bilo 82 uzvanika.

Zbog te je večere odstupilo nekoliko dužnosnika, uključujući irskog ministra poljoprivrede Dara Callearyja. Osim toga, dva dana nakon večere Hogana je irska policija zaustavila jer je za volanom razgovarao na mobitel. Večera je izazvala bijes u Irskoj i pozive premijera i zamjenika premijera Hoganu da preispita ostanak na dužnosti europskog povjerenika.

Više od 80 ljudi bilo je na večeri, dan nakon što su mjere zbog koronavirusa u Irskoj značajno postrožene, kako bi se takva okupljanja svela na maksimalno šest gostiju. Ovo je razljutilo mnoge u Irskoj koji nisu mogli odlaziti na pogrebe ili su morali otkazati odmore i vjenčanja kako bi udovoljili nekima od najstrožih mjera u suzbijanju zaraze covidom-19.

Phil Hogan je imao jedan od ključnih resora u Europskoj komisiji. Njegov odlazak stiže u vrijeme posebno napetih trgovinskih odnosa EU-a sa Sjedinjenim Državama i s Kinom. Ostavke povjerenika su relativno rijetke i uvijek vrlo osjetljive jer utječu na geografsku i političku ravnotežu na kojoj počiva komisija.