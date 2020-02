ZBOG KORONAVIRUSA ODRŽAN SASTANAK 27 ČLANICA EU-A: Njemačka je inzistirala da putnici moraju pobrojati sve kontakte koje su imali

Ministri zdravstva EU-a upozoravaju da je nužna bolja koordinacija za suzbijanje koronovirusa

Ministri zdravstva 27 zemalja članica EU-a istaknuli su danas u Bruxellesu potrebu za boljom koordinacijom mjera za suzbijanje opasnosti od širenja koronavirusa te ukazali na moguće probleme u nabavi lijekova i medicinske opreme iz Kine. Hrvatski ministar zdravstva Vili Beroš danas je sazvao izvanredni sastanak ministara zdravstva svih zemalja članica kako bi se što bolje iskoordinirao odgovor na opasnost širenja koronovirusa.

“Europa promišlja, Europa se priprema i Europa je oprezna. Ne tvrdimo da smo apsolutno sigurni, već smo oprezni”, rekao je ministar Beroš nakon završetka sastanka kojim je predsjedao. Beroš je izrazio zadovoljstvo što je u kratkom vremenu organiziran takav sastanak, kazavši da to smatra uspjehom hrvatske diplomacije i njezina Stalnog predstavništva u Bruxellesu.

Ministri su na kraju sastanka jednoglasni usvojili zaključke u kojima pozdravljaju “učinkovit odgovor EU-a na izazove koji proizlaze od izbijanja koronavirusa te se pozivaju zemlje članice poduzmu potrebne mjere za jačanje suradnje”. Također pozivaju Komisiju da ispita načine olakšavanja pristupa država članica osobnoj zaštitnoj opremi i ocijeni posljedice globalnih zdravstvenih prijetnji za dostupnost lijekova unutar EU-a.

CRNI REKORDI: U zadnja 24 sata broj zaraženih koronavirusom porastao je za 14.840; U jednom danu 242 nova smrtna slučaja!

Pobrojavanje kontakata putnika

Dosta se dugo vodila rasprava oko prijedloga, na kojem je najviše inzistirala Njemačka, da se od osoba koje dolaze iz zaraženih područja traži da pobroje sve kontakte koje su imali.

“Do zadnjeg trenutka rasprave imali smo određene dileme oko teksta zaključaka, ali smo došli do kompromisnog rješenje koji zadovoljava sve. Upitno je bilo što su određene države tražile da putnici koji dolaze iz aficiranih zemalja pobroje sve kontakte, a tome se protivila većina zemalja jer je to iz epidemioloških i tehničkih razloga gotovo nemoguće. S druge strane, taj strah od uvoza virusa u EU ipak je presudio i ublažili smo taj izričaj i došli do kompromisnog prijedloga”, rekao je ministar Beroš.

Dogovoreni tekst o tom pitanju glasi: “Putnike koji dolaze iz ili su bili u tranzitu u zaraženom području, kada je to opravdano okolnostima, može se tražiti da daju informacije jesu li bili u kontaktu s osobama u tom području”.

ZBOG KORONAVIRUSA OTKAZAN SVJETSKI SAJAM MOBILNE TELEFONIJE U BARCELONI; WHO: ‘Puno je prerano predvidjeti kraj epidemije, može krenuti u bilo kojem smjeru’

Kompromisno rješenje

Ministar Beroš kaže kako je sigurno da nije moguće pobrojati sve kontakte koje je netko imao, ali da se od tih putnika očekuje da kažu jesu li imali kontakte s osobama koje su pokazivale znakove bolesti, koje su kašljale, imale temperaturu.

“To je ono što je dogovoreno i mislim da to čak ni nije loše. Sloboda kretanja se u ovom trenutku ne može ograničiti, niti se planira ograničiti poglavito u EU-u, gdje je epidemiološka situacija u ovom trenutku jako dobra”, rekao je ministar Beroš, ističući da zatvaranje granica “u ovom trenutku nije opcija, ali ako situacija eskalira, naravno da će se i o tome razmišljati. Izvanredna stanja traže izvanredne mjere”.

Ministar upozorava da je potrebno pratiti situaciju iz sata u sat i prilagođavati se novim okolnostima. “Ako situacija bude i dalje eskalirala, onda je izvjesno da ove mjere neće biti dostatne, ali tada moramo i možemo dogovarati buduće mjere”, rekao je.

HRVATI S KRUZERA U KARANTENI SU ZDRAVI: Testirana su samo 482 putnika, zbog njihove dobi je moguće brže širenje zaraze

Zabrinutost oko nabave zaštitne opreme

Svi sudionici sastanka isticali su potrebu za boljom koordinacijom mjera koje donose države članice. Postoji zabrinutost oko nabave zaštitne opreme poglavito za zdravstvene djelatnike i građane, koja se većinom proizvodi u Kini i gdje se već zbog tamošnje situacije događa da te opreme nema u dovoljnim količinama.

Stoga se u zaključcima poziva Komisiju da “olakša pristup toj opremi i da na minimum smanji eventualne nestašice”.