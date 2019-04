ZAVRŠIO PROSVJED PROTIV VUČIĆA U BEOGRADU: Dačić ga ocijenio kao ‘potpuni debakl pred očima cijele srpske i međunarodne javnosti’

Završen je prosvjedni skup ‘Svi kao jedan – 1 od 5 milijuna’ ispred skupštine Srbije u Beogradu, vlastima dan rok od tjedan dana da odgovore na zahtjeve

Prosvjedni skup “Svi kao jedan – 1 od 5 milijuna” završen je u subotu navečer ispred skupštine Srbije u Beogradu, a vlastima je dan rok od tjedan dana da odgovore na zahtjeve oporbe, koja tvrdi da neće odustati dok se ne ispune njezina traženja. Sudionici prosvjeda “Svi kao jedan – 1 od 5 milijuna” uputili su zahtjeve vlastima od kojih traže slobodan pristup medijima i dogovor o poštenim izborima, te ravnopravan udio predstavnika vlasti i oporbe u Regulatornom tijelu za elektroničke medije (REM). Traže i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa – Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine.

Poslije prosvjedne šetnje, u završnici prosvjeda pred Skupštinom govorili su oporbeni zastupnici i čelnici oporbenog Saveza za Srbiju. Poručili su da oporba traži slobodne medije i izbore, te da je poslije smjene vlasti neophodna lustracija. Predsjednik Nove stranke i zastupnik u Skupštini Srbije Zoran Živković rekao je da Srbiji nedostaje 6. listopad, aludirajući da poslije svrgavanja s vlasti Slobodana Miloševića “posao nije završen”. “Ja sam kriv zbog toga i ima nas još koji smo krivi. Trebao se tada završiti posao. Jedan čovjek, koji nije među nama (ubijeni premijer Zoran Đinđić), kada bi nas mogao vidjeti, vratila bi mu se nada da bi Srbija mogla biti normalna zemlja”, rekao je, uz buran pljesak.

Tadić dočekan zvižducima dijela prosvjednika

Za razliku od Živkovića, bivši predsjednik Srbije i nekadašnji čelnik Demokratske stranke Boris Tadić dočekan je zvižducima dijela prosvjednika. On je uzvratio da su i oni koji mu plješću i oni koji mu zvižde “prijatelji demokracije” koji su na prosvjed ispred Skupštine Srbije došli “svojom voljom”, dok je sve one koji podupiru Vučića nazvao neprijateljima demokracije, a Vučića trgovcem ljudskim dušama. “Kupuje dušu tih ljudi na najbrutalniji način. On je trgovac ljudskim dušama, to je njihova glavna karakteristika”, rekao je Tadić.

Jedan od vođa Saveza za Srbiju, predsjednik Pokreta Dveri Boško Obradović pozvao je na daljnje prosvjede protiv “lopovske i izdajničke vlasti”. “Veliko hvala za hrabro srce da danas budete ovdje i pokažete zube režimu. Vi ste lideri protesta ‘1 od 5 milijuna’… Ovo je slika ujedinjene oporbe, bez obzira na ideološke razlike”, ocijenio je. Obradović je istaknuo da su danima na “režimskim medijima pričali kako će biti nasilja”, ali prosvjednici su pokazali da su pristojni, nenasilni, normalni i dostojanstveni. “Vi ste normalna Srbija”, poručio je Obradović.

Velike razlike u procjeni broja sudionika

Premda je najavljivan masovniji skup, ispred skupštine Srbije okupilo se – po tvrdnjama prosvjednika – manje od očekivanog broja. Organizatori prosvjeda i čelnici oporbe optužili su vlasti da je opstrukcijom, prijetnjama i ucjenama onemogućila da iz unutrašnjosti Srbije u Beograd dođe više ljudi, ali je ministar policije Nebojša Stefanović, niječući te tvrdnje, rekao da je u Beograd mogao doći “kako je tko želio”. Istodobno, na društvenim mrežama objavljene su fotografije službenih obavijesti autobusnih prijevoznika o reduciranom broju autobusa zbog “nestašice goriva”, te zahtjevi Željeznicama Srbije za popis putnika i skupnih karata, što je Stefanović objasnio “sigurnosnim razlozima”.

Prema službenoj procjeni MUP-a Srbije na prosvjedu je bilo “između 7.200 i 7.500 ljudi”, dok su čelnici oporbe ustvrdili kako se okupilo oko 35.000 građana. Skup i prosvjedna šetnja protekli su bez incidenata, unatoč tvrdnjama pojedinih dužnosnika i medija bliskih vlasti da se “sprema nasilje i državni udar”, a u Skupštini Srbije skoro cijeli dan uz zastupnike vladajuće koalicije provela je i policija. Dok je trajao prosvjed, signal mobilne telefonije bio je povremeno iznimno loš ili ga na trenutke nije bilo, što je ometalo prijenos elektroničkim medijima i pristup internetu.

Dačić prosvjed ocijenio debaklom

Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić ocijenio je prosvjed oporbe u Beogradu kao “potpuni debakl pred očima cijele srpske i međunarodne javnosti” i rekao da oporbeni Savez za Srbiju nema ni političke ideje, niti potporu naroda.

Dačić je rekao da vođe oporbe nemaju za ponuditi ništa “osim uvreda i prijetnji”. “Ni danas nitko nije mogao čuti ništa o tome za šta se zalažu. Ideje nemaju, naroda nigdje, očigledno nešto ne valja”, prenijela je agencija Tanjug Dačićevu ocjenu današnjeg prosvjeda. “Ne valjaju lideri koji ih vode i, ako ih ne promijene, i ovoliko malo ljudi za dugo najavljivan središnji prosvjed oporbe bit će najveći skup koji mogu okupiti”, rekao je Dačić.

Dačić, koji je i predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) i ključni koalicijski partner naprednjaka (SNS) Aleksandara Vučića, pozvao je članove SPS-a i pristaše da se okupe na velikom skupu u Beogradu 19. travnja na istom mjestu, gdje će “svi moći vidjeti kako se govori o budućnosti Srbije”. Najavljujući ranije taj skup, predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će to biti najmasovniji skup dosad u kampanji “Budućnost Srbije” i “jedan od najvećih skupova u posljednjih 40 ili 50 godina”.

Ministar Stefanović ustvrdio je za TV Prva kako se “Vučić namjeravao obratiti okupljenim građanima na prosvjedu u Beogradu, ali je odustao zbog malog broja prisutnih”. Ja znam da se predsjednik želio obratiti, ali kad je vidio brojeve, koliko je ljudi došlo, on je naprosto odustao, rekao je Stefanović.