ZAVRŠILA U ZLOGLASNOM ZATVORU ZBOG ŠVERCA KOKAINA: ‘Zatvorenice su se seksale pred svima, nikad nisam vidjela takvu strast’

U knjizi naslovljenoj ‘Nikad više nećeš vidjeti svjetlo dana’, Michaella McCollum opisala je šokantne i razvratne prizore iz ćelije u zatvoru u Peruu gdje je 2013. zaglavila nakon što je s prijateljicom uhvaćena u zračnoj luci u Limi dok je pokušavala prokrijumčariti veću količinu kokaina

Dvadesetšestogodišnja Michaella McCollum iz Sjeverne Irske zaglavila je 2013. godine u najzloglasnijem zatvoru u Peruu nakon što skupa sa Škotkinjom Melissom Reid uhvaćena i osuđena zbog pokušaja krijumčarenja kokaina vrijednog milijun i pol funti. Njih dvije pristale su biti ‘mule’ koje će prokrijumčariti kokain iz Perua polakomivši se za golemom svotom novca koju su trebale dobiti za to.

Iako je prvotno bila osuđena na šest godina zatvora i na slobodu je trebala izaći ove godine, Michaella je puštena 2016. godine. U međuvremenu je postala majka blizanaca te je napisala knjigu o svome traumatičnom iskustvu iz peruanskog zatvora. Priznala je da novcem zarađenim od prodaje knjige želi otplatiti dugove svoje obitelji.

‘Kada dijelite ćeliju s još njih 99, možete zaboraviti privatnost’

U knjizi naslovljenoj “Nikad više nećeš vidjeti svjetlo dana” opisala je šokantne i razvratne prizore iz ćelije. Tamo, kaže, nije imala pravo ni na kakvu privatnost i iz dana u dan bila je prisiljena gledati druge zatvorenice kako se seksaju. McCollum smatra kako bi se žene u zatvorima trebale udružiti i izboriti za pravo na privatnost iza rešetaka, piše Mirror.

Opisujući trenutke kada su se zatvorenice oko nje nesputano seksale, McCollum priznaje kako “nije znala kamo pogledati”. Spominje i tzv. “chetos”, robijašice koje su bile iskorištavane samo za seks, ali i one druge koje su iza rešetaka samo su žudjele za ljubavlju.

“Kada dijelite ćeliju s još njih 99, možete zaboraviti na bilo kakvo pravo na privatnost. Gledate jedni druge dok se tuširate ili pišate… pa što je onda malo seksa među vaših najintimnijih stotinu prijateljica”, napisala je bivša zatvorenica s gorkom ironijom.

Seks pred stotinama očiju bio je nešto najnormalnije

Za “chetosice” je kazala kako su napadno pokazivale svoju seksualnost i napaljenost.

“Pokazivale bi mi slike svoje djece i muževa, a onda bi ih vidjela s glavama zabijenima u tuđa međunožja. Kada bi ih posjetio muž ili dečko, nisu se mogle suzdržati, plazile su po njima, a u hladnim zimskim noćima tražile su alternativne izvore užitaka. Davale su se toliko strasti kao da im je to zadnje na svijetu. Bila sam osupnuta intenzitetom njihove strasti, nikada nisam vidjela nešto slično”, napisala je.

Jednom prilikom je, kaže, čavrljala s jednom djevojkom pored sebe kada je osjetila guranje s druge strane.

“Okrenula sam se i vidjela djevojku s hlačama i gaćicama spuštenima do gležnjeva dok se seksala s jednim zatvorenikom. Baš tako, odmah pokraj mene, pred stotinama znatiželjnih očiju. Bila je to čudna situacija. Druge zatvorenice sjedile su za stolom, krpale odjeću, razgovarale i gledale sve to kao da je najnormalnija stvar na svijetu”, opisala je Michaella McCollum.

Također je kazala kako su je prilikom dolaska u zatvor svukli do gola, stavili joj lisice na ruke i rekli joj da “nikada više neće vidjeti svjetlo dana”. Po tome je naslovila svoju knjigu.