ZAVELA SVEĆENIKA PA GA UCJENJIVALA: Seksi Saška nagodila se s tužiteljstvom, provest će godinu dana u zatvoru

Saška Kovačević (23) iz Modriče osuđena je na Osnovnom sudu u Doboju na godinu dana zatvora zbog ucjenjivanja svećenika I.K. Osuđena je na godinu dana zatvora zbog ucjene i neovlaštenog fotografiranja, odnosno snimanja svećenika tijekom spolnog odnosa s drugom ženom, javlja Oslobođenje.

Ona je od svećenika iskamčila ukupno 250.000 KM, odnosno milijun kuna, tako što ga je ucjenjivala objavom snimki seksa koje je on imao s Danirom S. Svećenik ucjenjivanje više nije mogao trpjeti pa je sve prijavio policiji.

U svemu su sudjelovali i Aleksandar Vasiljević iz Doboja te Milo Joksimović iz Modriče. Njih su dvojica uhićeni 16. kolovoza u akciji ‘Steroid’, no njima suđenje još nije počelo.

Godinama zavodila svećenika

Saška je svećenika upoznala još dok je bila maloljetna, a nakon što se sprijateljila s njim, tražila ga je da joj posudi 7000 KM. Već tada mu je izjavljivala ljubav te predlagala da budu u vezi, no on je to odbio. Svećenik je rekao kako je ona rekla da ga voli, da želi seks s njim. Svećenik tvrdi da se njezinom prijedlogu opirao, ali da se s njom ipak pristao naći u župnoj kući u kojoj je tada stanovao. Pili su alkohol, a ona je nastavila navaljivati, tvrdi I.K., pa su na kraju otišli u spavaću sobu.

Namamila ga i na glavu mu stavila fantomku

‘Lisicama ga je vezala za stolicu, a preko glave mu stavila fantomku pod izgovorom kako se srami da je vidi golu’, pisalo je u prijedlogu za pritvor osumnjičenima. Mjesec dana kasnije svećenik je doznao da nije imao spolni odnos sa Saškom, već s drugom ženom, dok je Saška sve snimala kako bi ga kasnije ucjenjivala i od njega izvukla novac. Svećenik ju je molio da ga ostavi na miru, no ona nije popuštala. Naposljetku je sve prijavio policiji.