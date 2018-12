ZATVOREN JE POD OPTUŽBOM DA JE BRITANSKI ŠPIJUN: Nije bio fizički mučen, ali ono što je ispričao djeluje podjednako zastrašujuće

Nakon oslobađanja iz zatvora u kojemu je bio zbog navodne špijunaže u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, britanski doktorant ispričao je kakvo je psihološko mučenje prošao

Britanski doktorand sa Sveučilištu Durham, 31-godišnji Matthew Hedges iz Exetera, koji je zbog navodne špijunaže za vladu Ujedinjenog Kraljevstva uhićen 5. svibnja te osuđen na doživotni zatvor u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ispričao je nakon oslobađanja kakvom je sve psihološkom mučenju bio izložen za vrijeme šest mjeseci zatvora, prenosi Mirror.

Hedges, koji je bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora pod optužbom špijunaže za britansku obavještajnu službu MI6 vratio se u Ujedinjeno Kraljevstvo krajem prošlog mjeseca nakon što je dobio predsjednički oprost za zločin koji nikada nije priznao.

Tek nekoliko danas nakon povratka kući, ovaj britanski doktorand ispričao što se sve događalo tijekom šest mjeseci zastrašujućeg zatvora.

BRITANAC OSUĐEN NA DOŽIVOTNI ZATVOR ZBOG NAVODNE ŠPIJUNAŽE: Nije imao odvjetnika, saslušanje trajalo pet minuta

Prisilno drogiran i izoliran u mraku

U intervjuu za The Times, prenosi Mirror, Hedges je otkrio da je bio prisilno drogiran i izoliran u mraku i do 23 sata dnevno. Također je rekao da je u zatvorskoj ćeliji u Abu Dhabiju bio prisiljen i do 15 sati stajati okovanih gležnjeva tijekom ispitivanja.

Prema njegovim riječima, zbog postupaka njegovih agresivnih istražitelja bio je “preplašen i na rubu živaca”. Tvrdi da nikada nije bio fizički mučen, ali da je psihološko mučenje doista imalo osjećaj mučenja.

Ponudili mu ulogu dvostrukog agenta

Hedges je rekao da su mu vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata također ponudile mogućnost nagodbe ako pristane igrati ulogu dvostrukog agenta i ukrasti dokumente iz britanskog Foreign Officea.

“Bili su sve agresivniji, tako da sam imao panične napadaje dva ili tri dana u nizu”, rekao je Hedges koji je nakon toliko pritiska ipak pristao na sve što su tražili.

Dali mu koktel lijekova

Nakon što je molio da mu daju lijek za depresiju i anksioznost, Hedgesu su dali koktel Xanaxa, Valiuma i enzodiazepina.

Tijekom boravka u bolnici bio je primoran na metodu naglog prekidanja ovisnosti o drogama (“cold turkey”).

Iako je oslobođen prošli mjesec, vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata i dalje smatraju da je špijun MI6 koji je imao zadaću “ukrasti osjetljive sigurnosne nacionalne tajne za svoje platitelje”.