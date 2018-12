ZASTUPNIK KOJEG SU UHITILI NA PROSVJEDU U BANJOJ LUCI: ‘Gazili su bake, djedove i djecu, mene su mučili i podvalili mi da potpišem laži’

‘Udarali su me, gurali me kao posljednje pseto, u ćeliji su me držali kao miša. Narodnog zastupnika, običnog čovjeka, omladinca koji želi ostati u ovoj državi, sedamnaest sati su me držali u ćeliji. I ja sam nečiji sin, nečije dijete, nečiji unuk i stric. Imam i ja pravo da me nitko ne udara’, kazao je Stanivuković

Zastupnik PDP-a Draško Stanivuković, koji je u utorak uhićen na prosvjedu “Prvada za Davida”, gostujući u “Dnevniku 2” BN televizije, otkrio je detalje vezane uz svoje uhićenje i vrijeme koje je proveo iza rešetaka.

“Udarali su me, gurali me kao posljednje pseto, u ćeliji su me držali kao miša. Narodnog zastupnika, običnog čovjeka, omladinca koji želi ostati u ovoj državi, sedamnaest sati su me držali u ćeliji. I ja sam nečiji sin, nečije dijete, nečiji unuk i stric. Imam i ja pravo da me nitko ne udara”, kazao je Stanivuković.

PROCURILA UŽASNA SNIMKA: Policija nasrnula na narod, među njima žene i djeca; Oporbeni zastupnik ozlijeđen u sukobu

‘Vidi li Lukač što mi je oko vrata?’

Komentarajući izjavu ministra unutarnjih poslova Dragana Lukača da je akcija MUP-a Srpske na Trgu Krajine bila prema zakonu, Stanivuković je poručio da policija Republike Srpske tuče, pljačka, maltretira i pustoši zemlju pod zaštitom zakona. Opisao je i sam svoj dolazak na trg ističući kako je stigao mirno i dostojanstveno.

“Policija je bez upozorenja napravila formaciju i krenula nas gaziti, skakati po bakama i djedovima sa 77 godina i djeci od tri do sedam godina. Ministar Lukač kaže da nije upotrijebljena veća sila. Da li je gospodin u mojoj koži. Da li je gospodin u mom tijelu? Da li on zna da je meni udarano po genitalijama? Zna li da su me udarali po ramenima? Vidi li što ja nosim oko vrata? Kažu da djeci ne smijemo udariti ni čvrgu. I ja sam nečiji sin, nečije dijete, nečiji unuk i stric. Imam i ja pravo da me nitko ne udara. Ne samo ja, nego svaki čovjek. I Davor kojem su ubili sina i bilo koji čovjek na ovom svijetu”, pita Stanivuković.

OZLIJEĐENI ZASTUPNIK OPORBE IZ BANJA LUKE O DOGAĐAJIMA U PRITVORU: ‘Ovo je diktatura najvećeg mogućeg stupnja’

Sporna izjava o svjedočenju

Opisao je i kako je u pritvoru bio izložen velikoj torturi te da je 24 sata zadržan bez dokaza. “Nasilno su me stavili u automobil, gurali me kao posljednje pseto, u ćeliji su me držali kao miša. Narodnog zastupnika, običnog čovjeka, omladinca koji želi ostati u ovoj državi, sedamnaest sati su me držali u ćeliji. Ostale sate sam proveo nešto u hodniku. Ispitivali su me pola sata. Dali su mi da potpišem lažnu izjavu, da sam svjedok kad je bila skupština RS, da sam stajao tamo i da sam slušao kako Davor i ostali viču ubijte Lukača. Tražili su da to potpišem, dok me je vrat užasno bolio i dok još nije došla Hitna pomoć da me zbrine. Kada sam to pogledao, rekao sam da to nije moja izjava. Ja nisam nikakav svjedok i neću to potpisati. Kazneno me gone, navodno, jer sam udario službeni automobil. Ostao sam bez jakne, bez ključeva od automobila, ključeva od kuće, garderobe, hlače su mi podrapane, ruka ozlijeđena, vrat me boli. Dok sam bio u automobilu, udarili su me u lakat. Kakvo je to ponašanje prema svakom čovjeku”, upitao je on.

Stanivuković je kazao kako u Republici Srpskoj vlada diktatura i beznađe te da neće odustati od borbe. “Ovo više nije borba i pravda samo za Davida, ovo je pravda za Nikolu, za Jovana, za Dženana, svakog čovjeka. Pravda za ono malo dijete koje je juče udareno, za baku od 77 godina koja je ležala pod pancirkama i cipelama policajaca. Ovo je borba za svaku slobodu”, kazao je Stanivuković za BN.

Potom je zatražio i ostavku ministra Lukača ističući kako on mora otići i to zbog moralne odgovornosti, zbog prijetnji.