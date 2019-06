ZASTRAŠUJUĆI PRESEDAN ZA ŽRTVE ZLOSTAVLJANJA: Žena mužu nasilniku uzela oružje i odnijela na policiju, oni je uhitili

Velika prašina podigla se nakon uhićenja jedne žene na Floridi zbog navodne krađe oružja

Uhićenje žene iz Floride, koja je policajcu predala oružje svog supruga nakon što je uhićen zbog optužbi za obiteljsko nasilje, izazvalo je buku. Državna kongresnica na Floridi zatražila je od tužitelja da odustanu od slučaja protiv Courtney Irby, koja je dobila šest dana zatvora zbog optužbi za krađu. Demokratska zastupnica Anna Eskamani izjavila je kako će optužnica protiv Irbyjeve značiti “zastrašujući presedan” za žrtve zlostavljanja, javlja BBC. Tužitelji kažu kako još nisu odlučili hoće li nastaviti postupak.

U ponedjeljak je Eskamani na Twitteru objavila pismo koje je poslala državnom odvjetniku Brianu Haasu: “Gospođa Irby tražila je pomoć od Policijske uprave Lakeland i poduzela mjere kako bi zaštitila sebe i svoju djecu. Trebali bismo biti bijesni zbog njezina uhićenja i tražim da je vaš ured ne progoni.” Pomoćnik državnog odvjetnika Jacob Orr izjavio je u ponedjeljak da ured “preispituje navode i sve dokaze koje je prikupila policija”.

Usred razvoda

Gospođa Irby i njezin suprug Joseph imaju dvoje djece i nalaze se usred brakorazvodne parnice, nakon razvoda u prosincu. Odvjetnik Josepha Irbyja rekao je da Courtney Irby nema pravo ući u stan svog klijenta. Opisao je svog klijenta kao vrijednog i mirnog obiteljskog čovjeka.

Nakon ročišta u brakorazvodnoj parnici, 14. lipnja, Irby uhićen je zbog teškog obiteljskog nasilja nakon što je navodno izgurao vozilo svoje supruge s ceste i udario ga. Courtney Irby rekla je policajcima da se bojala za svoj život tijekom incidenta i da je još ranije zatražila zabranu prilaska za svog muža. Nakon toga je ishodila još jednu privremenu zabranu približavanja. No, sljedećeg je dana otišla u stan svoga muža, pokupila vatreno oružje i donijela ga u policijsku upravu Lakeland.

Na pitanje policajca da li je ušla u stan bez dopuštenja svoga muža, rekla je da jest. On ju je potom zamolio da potvrdi da je “počinila oružanu pljačku”. “Da, ali on nije namjeravao predati oružje pa sad to radim ja”, odgovorila je, prema navodima policajca. Kada je policija rekla Josephu Irbyju da mu je supruga ukrala oružje, zatražio je podizanje optužnice.

Njega pustili, nju optužili

Njezin odvjetnik je rekao da te radnje nisu bile krađa jer je predala oružje policiji i nije ga uzela sebi. Sudac je 15. lipnja oslobodio Josepha Irbyja uz jamčevinu od 10.000 dolara i zabranu korištenja, nošenja ili posjedovanja bilo kakvog oružja i streljiva.

Anna Eskamani je u svom pismu istaknula da savezni zakon može zabraniti posjedovanje oružja onima koji imaju optužnice zbog obiteljskog nasilja ili zabrane prilaska. No, na državnoj razini postoje rupe u zakonu koje mogu spriječiti lokalnu policiju da provodi takve odluke. “Florida je jedna od 35 država koje ne zabranjuju osobama osuđenim za lakša kaznena djela nasilja u obitelji ili osobama koje podliježu zabrani pristupa kupnju ili upotrebi oružja”, izjavila je Eskamani.

Bivši bračni par Irby mora ponovno doći na sud u srpnju. Prikupljanje sredstava za njene pravne i životne troškove u ponedjeljak poslijepodne je premašilo 6.400 dolara.