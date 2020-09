ZASTRAŠUJUĆE SNIMKE S MJESTA PADA: Srušio se vojni transportni avion u Ukrajini, poginule su najmanje 22 osobe

U petak navečer vojni transportni zrakoplov Antonov An-26 srušio se u sjeveroistočnoj ukrajinskoj regiji Harkiv, piši strani mediji. U nesreći su poginule najmanje 22 osobe, a dvije preživjele osobe zadobile su teške opekline i hospitalizirane su.

Zrakoplov se srušio kada je trebao sletjeti u blizini grada Chuhuiv, a na snimkama s lica mjesta vidi se kako zapaljena letjelica stoji uz cestu.

🚨🚨BREAKING: An Antonov AN-26 military transport plane has crashed near #Chuhuiv, Ukraine. 👀👀 pic.twitter.com/eIg4ZMNwPw

