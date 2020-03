ZASTRAŠUJUĆE OTKRIĆE O KORONI: Ovaj je virus kombinacija SARS-a i AIDS-a, preživjele može nepovratno oštetiti

Kineski znanstvenici otkrili su kako se COVID-19 ponaša kao mutant SARS-a i AIDS-a te može uzrokovati teška oštećenja pluća čak i kod onih koji su se oporavili od bolesti

Kineski medicinari objavili su najnovija i prilično uznemirujuća saznanja o koronavirusu kojim je dosad zaraženo više od 100.000 ljudi u svijetu, a zbog kojeg je umrlo 3256 ljudi. Zaključci do kojih su direktor odjela intenzivne njege sveučilišne bolnice Zhongnan u Wuhanu, Peng Zhiyong, i njegov tim došli, nastali su nakon obdukcija nekoliko desetaka osoba preminulih zbog koronavirusa.

Tako kineski dnevnik Global Times piše kako su liječnici zaključili da je koronavirus svojevrsni mutant između SARS-a i AIDS-a te da od njega nisu sigurni ni oni koji se oporave, jer kod njih može izazvati nepovratno oštećenje pluća i imunološkog sustava.

“Utjecaj COVID-19 na ljudsko tijelo sličan je kombinaciji SARS-a i AIDS-a, pošto oštećuje i pluća i čovjekov imunološki sustav”, zaključio je Peng Zhiyong.

Moguće utjecati na simptome plućne fibroze

Peng je do svog otkrića došao analizirajući rad najpoznatijeg kineskog forenzičara, Liuja Lianga. Iako su nove spoznaje o koronavirusu krajnje zastrašujuće, Peng ih je nazvao nadahnjujućima.

“One upućuju sve liječnike svijeta kako je u ranoj fazi bolesti najvažnije poduzeti mjere zaštite pluća pacijenata od nepovratne fibroze”, istaknuo je Peng.

Plućna fibroza je kronična i progresivna bolest kojom nastaju ožiljci u plućima, zbog čega pacijenti gube dah. U znanstvenom radu navodi se slučaj preminulog 85-godišnjaka kojem je utvrđeno izlijevanje prekomjerne količina sluzi iz alveola, sitnih zračnih vrećica u plućima koje apsorbiraju kisik. To je liječnicima ukazalo da COVID-19 izaziva upalni proces koji oštećuje duboke dišne putove i plućne alveole. U radu se navodi kako je pacijent imao promjene na plućima slične onima koje su ranije utvrđene kod epidemija SARS-a i MERS-a.

Dva soja novog virusa

No, liječnici u svom radu ne tvrde da će svi oboljeli od koronavirusa trpjeti trajne posljedice na plućima, no dodaju kako je ta mogućnost otvorena. Ranije je u medicinskom zborniku The Lancet objavljena znanstvena studija temeljena na CT pregledu 81 pacijenata iz Wuhana zaraženih koronavirusom. Kod njih su zabilježene intersticijske promjene na plućima, koje sugeriraju razvoj fibroze.

Nedavno je skupina kineskih znanstvenika upozorila i na to kako je koronavirus mutirao u agresivniji soj od onoga koji je u početku prešao na ljude. Tako je sad moguće oboljeti od dva podtipa ovog virusa. No, nije poznato izazivaju li oba podjednaka oboljenja od plućne fibroze i jačih oštećenja dišnih puteva, bez obzira na oporavak pacijenta.

