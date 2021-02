ZASTRAŠUJUĆE: Cura ga skoro cijelog zalila kiselinom dok je spavao – zadobio je teške opekline i izgubio vid: ‘Proklinjem je svaki dan…’

Muškarca iz Velike Britanije bivša je djevojka zalila koncentriranom sumpornom kiselinom dok je spavao nakon čega je oslijepio

Daniel Rotariu (35) je mislio da ga je isprva prelila vruća voda. Zadobio je teške opekline i izgubio vid nakon što ga je njegova bivša partnerica Katie Leong u srpnju 2016. zalila kiselinom u zajedničkoj kući u Leicesteru.

Daniel, koji se u međuvremenu oženio Annom i sada s obitelji živi u Nottinghamshireu, rekao je da još uvijek ima noćne more o onom što se dogodilo.

“Ne prođe ni jedan dan, a da ne proklinjem Katie za ono što je učinila”, rekao je Daniel za Nottinghamshire Live.

Mislio je da sanja

“Ponekad imam noćne more – ne svaki dan, ali imam. Mislim da imam nesanicu zbog toga što sam neaktivan, ne radim, samo sjedim u kući, a to nije dobro. Teško je zaboraviti na ono što se dogodilo”, rekao je Daniel.

Njegova bivša partnerica Katie ga je prekrila pokrivačem nakon što je legao u krevet. Zatim se u ranim jutarnjim satima probudio od užasa.

“Bilo je to možda 10-20 sekundi, u tom sam trenutku mislio da sanjam, a onda je počela bol. Rekao sam ‘što se događa?’ Bilo je tako bolno. Osjetio sam i u ustima, a kiselina je imala neobičan okus. Odmah sam znao kad sam osjetio okus u ustima da nije vruća voda. Bio je to oštar okus. Tada sam odmah shvatio da je to kiselina”, objasnio je Daniel.

Vid mu je na jedno oko posao postao ‘maglovit’ i prisjetio se panike kada na njega više nije mogao vidjeti.

“Kad sam dodirnuo kvaku, shvatio sam da ne vidim ni na drugo. Nekad sam vidio sjene, nisam siguran na koje oko. Nisam mogao prepoznati ljude, nisam mogao prepoznati je li to žena ili muškarac.”

Kasnije se i oženio

Danielu je kasnije napravljen protetski zahvat nakon što je izgubio jedno oko.

Sada živi sa 33-godišnjom suprugom, njihovim sinom Davidom i osmogodišnjim posinkom Jackom. Daniel se susreo sa suprugom dok se oporavljao u stanu u Nottinghamu, nakon puštanja iz bolnice. Vjenčali su se u Rumunjskoj u svibnju 2019., jer je Daniel tamo odrastao sa svojom obitelji.

“Moji prijatelji imaju isti plan odrastanja – da se vjenčaju, imaju djecu i sve ostalo. Bilo je vrlo važno da je došao taj dan i za mene. Najbolji dan u mome životu bio je kad se David rodio, a vjenčanje je bio drugi”, govori Daniel.

U ožujku 2017., tada 52-godišnja Katie Leong koja ga je polila kiselinom, proglašena je krivom za pokušaj ubojstva i provest će u zatvoru najmanje 17 godina.