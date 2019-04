ZAŠTO JE KUM EKSCESA UVEO ŠERIJATSKI ZAKON? Američka misica, Michael Jackson i princ Charles znaju mračnu tajnu svemoćnog sultana

Nakon uvođenja strogog šerijatskog zakona u Bruneju, sultan Hassanal Bolkiah, koji je desetljećima bio poznat po pretjeranosti, našao se u centru pažnje

Sultan Bruneja, Hassanal Bolkiah (72), desetljećima je bio poznat kao kum ekcesa te je trošio ogromna bogatstva iz nalazišta nafte u državi jugoistočne Azije koju kontrolira apsolutnom moći, piše CNN. Međutim, sada se Bolkiah našao u centru pažnje iz sasvim drugog razloga. Naime, našao se na udaru kritika zbog uvođenja šerijatskog zakona koji uključuje kazne poput smrti kamenovanjem zbog preljuba ili homoseksualnosti te amputacije udova zbog krađe.

Kritičari smatraju da je zaokret prema izuzetno oštrom obliku šerijatskog zakona znak sve većeg utjecaja konzervativnog islama širom jugoistočne Azije, ali i pokazatelj da ostarjeli monarh ima namjeru ostaviti religijsko naslijeđe te tako kompenzirati kontroverze svoje obitelji. “Sultan je u godinama, a njegova obitelj nije uvijek imala dobru reputaciju. Mnogi ljudi su uvidjeli licemjerje uvođenja ovako strogih zakona. Zna se da su sultan i njegova obitelj sigurno u prošlosti bili krivi za mnoga djela koja on danas želi drakonski kazniti… Neki ljudi to vide kao način čišćenja i možda stvaranja ostavštine”, rekao je Matthew Woolfe, osnivač grupe za ljudska prava “Bruneji projekt”.

Jačanje konzervativnog islama

Tijekom rijetkog javnog obraćaja naciji prošlog tjedna, sultan Hassanal Bolkiah zahtjevao je od svog naroda prelazak na konzervativniji oblik islama, govoreći kako želi vidjeti da “islamska učenja u ovoj zemlji postanu sve jača i vidljivija”, dodajući da “ovaj sustav čuva i jamči prava svih ljudi bez obzira na njihovu rasu i vjeru.”

No, to se čini u suprotnosti s ranijim načinom života sultana, njegova brata princa Jefrija Bolkiaha. Tijekom 1980-ih i 1990-ih imali su reputaciju zavodnika koji su znali organizirati raskošne zabave, trošiti milijune dolara, kupovati automobile, uživati u seksu a imali su i harem u svojoj palači. Vlasnici su luksuznih hotela u Londonu, Parizu i New Yorku, a Jefri je čak imao jahtu koju je nazvao “Sise” te dva manja plovila koja je nazvao “Bradavica 1” i “Bradavica 2”. Vanity Fair opisao je braću kao “stalne kompiće u hedonizmu”.

Druga omiljena ljubavnica

U autobiografskoj knjizi “Neke djevojke: moj život u haremu”, Amerikanka Jillian Lauren tvrdila je da je početkom devedesetih godina regrutirana u harem kako bi bila jedna od 40 žena princa Jefrija. Tada je imala 18 godina i željela postati glumica u New Yorku. Prema njezinim riječima, provela je 18 mjeseci u haremu te je godinu dana bila “druga omiljena ljubavnica” princa Jefrija. “On je lud i dekadentan. U to vrijeme mi je to bilo privlačno, njegovo samopouzdanje, karizma i neukrotivost”, rekla je Lauren za CNN 2011. godine.

2015. godine rekla je u dokumentarcu “The Playboy Sultan” da se s princom Jefrijem seksala stotine puta, ali je također otkrila da je spavala i sa samim sultanom. “Ja sam svjedokinja činjenice da je sultan pio, činio preljube, nije baš živio normalno i pristojno.” Istaknula je da je bila prisiljena ispričati svoju priču kada je 2013. uvidjela da Brunej planira uvesti šerijatsko pravo. Njezina je knjiga zabranjena u Bruneju, a vlada ove zemlje žestoko negirala njezine navode.

Tužila princa i sultana

Druga žena koja je javno progovorila o navodnom regrutiranju žena za harem je bivša Miss SAD-a, Shannon Marketic, koja je 1998. godine tužila sultana i princa tvrdeći da je bila podvrgnuta ponižavajućem tretmanu i da je 32 dana bila zatvorena u sultanovoj palači. Marketic je tvrdila da bi u sultanovoj palači bilo između 30 i 100 žena. Neke od njih su shvatile da su regrutirane radi seksa, no druge, uključujući Marketic, vjerovale su da su zaposleni za obavljanje legitimnih promotivnih poslova za plaću od oko 3000 dolara dnevno.

Osoblje palače tvrdilo je da bi tijekom noćnih zabava Jefri i njihovi muški prijatelji navodno odabirali žene s kojima bi imali seksualni odnos. Braća su negirala navode, a sultan je rekao da nikada nije upoznao Shannon Marketic. Američki sud je na kraju odobrio imunitet braći od zakonskog gonjenja, jer su čelnici strane države.

Život u pretjeranosti

U to vrijeme činilo se da su braća nedodirljiva. 1996. godine sultan je organizirao zabavu za svoj 50. rođendan, a na raskošnu dvotjednu proslavu stigli su gosti iz cijelog svijeta. Cijena takve zabave na kojoj je Michael Jackson održao koncert i sultan igrao polo s britanskim princom Charlesom procijenjena je na 25 milijuna dolara.

Zabava je bila vrhunac desetljeća dekadencije i zapanjujuće potrošnje kraljevske obitelji, ali je također prethodila početku javne i neugodne svađe između braće. U to vrijeme, princ Jefri bio je ministar financija Bruneja i predsjednik investicijske agencije u vlasništvu vlade Bruneja (BIA). Nakon financijske krize 1997. godine, razotkriveni su njegovi ekstravagantni ukusi, a BIA izložena reviziji. Sultan je optužio princa za pronevjeru skoro 16 milijardi dolara iz kraljevske riznice, što je on negirao. Jefri je bio lišen svoje ministarske uloge i položaja u agenciji te je otišao u samonametnuto izgnanstvo. Ovaj slučaj je završen izvansudskom nagodbom.

Neovisno o gubicima, padu zalihe nafte i slabe ekonomije, prema procjenama Forbesa sultan i dalje upravlja osobnim bogatstvom od 20 milijardi dolara. Njegova palača Istana Nurul Ima u glavnom gradu Bruneja, Bandaru Seri Begawanu, najveća je privatna rezidencija na svijetu, a sastoji se od 1788 soba, 257 kupatila i klimatiziranih štala za 200 konja. Osim toga, sultan i njegova obitelj posjeduju na tisuće luksuznih automobila među kojima su F1 superautomobili, rijetki Lamborghiniji i oko 500 Rolls Royce automobila.

Tradicija luksuznog života u obitelji

Nova generacija kraljevske obitelji Bruneja čini se da je preuzela tradiciju življenja u pretjeranom luksuzu. Sultan je imao tri žene, svoju prvu rodicu, stjuardesu i TV voditeljicu, s kojima ima ukupno 12 djece. Nekoliko kraljevskih potomaka imalo je ekstravagantne ceremonije vjenčanja u Bruneju, uključujući princa Abdula Malika koji se oženio 2015. Vjenčanje je trajalo sedam dana, a na glavnoj ceremoniji par je nosio ekstravagantne usklađene odjevne kombinacije ukrašene draguljima, a mlada je umjesto buketa od cvijeća nosila buket od dragulja i plemenitih metala.

Jedan od sultanovih sinova, Abdul Mateen je Instagram zvijezda, s više od milijun pratitelja koji gledaju kako igra polo i provodi vrijeme na jahtama, u privatnim avionima i hotelima svjetske klase. Sultanov drugi sin Azim poznat je po ekstravagantnim zabavama sa slavnim gostima poput Pamele Anderson, Janet Jackson i Mariah Carey. Zanimljivo je da su Abdul Mateen i Azim dobitnici nagrade “Ally Award” koja odaje počast onima koji podržavaju LGBT zajednicu.

Otkako je najavljen novi šerijatski kazneni zakon Bruneja, nekoliko slavnih osoba, uključujući Georgea Clooneyja, Eltona Johna i Ellen DeGeneres, pokrenulo je prosvjednu kampanju, vodeći bojkot luksuznih hotela diljem svijeta u vlasništvu vlade Bruneja.

Nemogućnost kontrole i apsolutna vlast

S obzirom na to da sultan ima vrhovnu i izvršnu vlast, stanovnici Bruneja bogatstvo i navike trošenja kraljevske obitelji moraju prihvatiti bez pitanja. Mediji su strogo kontrolirani, a kritika obitelji ili vlade je nezakonita te može završiti zatvorskom kaznom. Stručnjaci smatraju da su mnogi stanovnici Bruneja spremni zatvoriti oči na ekscese unutar palače jer imaju koristi od nafte. Osim toga, ne postoji porez na osobni dohodak, a postoji subvencionirano stanovanje, besplatno obrazovanje i zdravstvena zaštita, kao i niski troškovi goriva i struje. Prema podacima Forbesa, Brunej je četvrta najbogatija zemlja na svijetu.

“Vjerojatno su poprilično dobro izolirani od kritike, jer stanovnici Bruneja žive bolje nego bilo tko drugi u Aziji. Ovdje govorimo o naftnom bogatstvu koje se proširilo u društvu, od kojeg većina ima koristi”, rekao je Michael Auslin s Hoover Institution.

Neki promatrači tvrde da sultan želi učvrstiti tu potporu povećavajući svoj stisak moći. Novi šerijatski zakoni dio su “dubljeg razloga za kontrolu države” kako bi se “legitimiziralo iskorištavanje resursa od kojih su on i njegova obitelj imali koristi”, kaže Bridget Welsh iz Sveučilišta John Cabot, piše CNN.