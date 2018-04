ZAŠTO JE AMERIKA SANKCIONIRALA ‘ČOVJEKA KOJI JE GRADIO HRVATSKU’? ‘On nije Putinov prijatelj, ali postoji jedan zanimljiv razlog’

Oleg Deripaska, inače suvlasnik Strabaga, tvrtke koja gradi diljem Hrvatske, našao se na američkom popisu sankcioniranih oligarha. Teško je reći zašto budući da gospodin Deripaska nije Putinov blizak prijatelj.

Ono što se događa Rusalu, drugom najvećem proizvođaču aluminija na svijetu, i ostalim tvrtkama u vlasništvu ili suvlasništvu Olega Deripaske, označava značajnu promjenu u principu američkih sankcija Rusiji. Sankcije će po prvi put zaista boljeti. Amerikancima će tako kao primjer poslužiti milijarder koji nije dio Putinovog ‘unutarnjeg kruga’, ali čiji su poslovi ipak nisu po volji Trumpovoj administraciji.

Prijašnje američke sankcije Rusiji ticale su se pojedinaca i tvrtki koje ili uopće nisu poslovale u SAD-u ili je to poslovanje bilo zanemarivo. No, to nije slučaj s Deripaskom. Njegov holding En+ vlasnik je 48 posto Rusala, a prošle godine je 14,4 posto prihoda te tvrtke stiglo upravo iz SAD-a.

Poslovanje s Rusalom ilegalno?

Tvrtka je svojim klijentima poručila da im ne podmiruju dugovanja dok se dobro ne prouči kakav će biti efekt ovih novih sankcija jer bi se lako moglo pokazati da se u SAD-u ne mogu obavljati nikakve transakcije s Rusalom. Tako bi bilo kakva plaćanja Rusalu, u američkim dolarima, bila ilegalna bez obzira na to gdje se u svijetu napravi transakcija.



Američko ministarstvo financija dopustilo je Deripaskinim tvrtkama da postepeno obustave poslovanje, ali Rusal, logično traži konkretne odgovore o tome što se događa. Ipak im je rečeno da se praktički preko noći riješe velikog dijela poslovanja s aluminijem.

Prema Bloombergovom indeksu milijardera, Deripaska je u samo jednom danu izgubio 15 posto svoje neto vrijednosti, ili u prijevodu, čak 1,1 milijardu dolara. To je dosta ozbiljna kazna, ali ipak neshvatljiva, ako je Washingtonu cilj naškoditi Putinovim bliskim prijateljima.

Jeljcinov miljarder

Naime, Deripaska je velik dio svog bogatstva zgrnuo tijekom mandata Borisa Jeljcina. Čak je bio u obiteljskom srodstvu s članovima njegove administracije – Deripaskina žena Polina je kćer Jeljcinova nekadašnjeg predstojnika Ureda predsjednika, Valentina Yumasheva koji se pak, oženio jednom od Jeljcinovih kćeri.

U američkom ministarstvu financija kažu kako se Deripaska našao na popisu sankcioniranih jer je rekao da se ‘ne distancira od ruske države’. Oligarh je to rekao u intervjuu za Financial Times još 2007. godine te je u tom kontekst dodao i kako bi radi prepustio Rusal u ruke države, kad bi se to od njega tražilo. No, bilo je jasno da je Deripaska govorio samo figurativno.

2009. godine, u jeku svjetske gospodarske krize, Deripaskino je carstvo bilo na koljenima zbog duga od 14 milijardi dolara. U pomoć mu je pristigla administracija tadašnjeg predsjednika Dmitrija Medvedeva koja je pristala na njegov plan da državnim bankama, u zamjenu za 6 milijardi dolara, proda dionice Rusala koje bi tako došle u ruke države, a koje bi on mogao ponovno otkupiti kad bi kriza završila.

Jedan je moguć razlog

Kad je Putin preuzeo vlast, Deripaska je brzo shvatio da on neće tolerirati miješanje biznisa u politiku te se držao po strani i održavao korektnu vezu s Kremljem, kao i većina milijardera iz Jeljcinove ere. Definitivno nikada nije bio Putinov ‘bliski prijatelj’.

Teško je sada sa sigurnošću reći zašto su Amerikanci opalili po njemu, a ne po nekom drugom ‘Jeljcinovom milijarderu’, recimo, Romanu Abramoviču. No, jedna stvar se javlja kao realan razlog ovog kaosa. Rusal je, nakon Kanade, drugi najveći dobavljač aluminija Americi. Nametanjem sankcija Deripaski i njegovim tvrtkama, Trump je s tržišta maknuo golem komad uvoza i to puno učinkovitije nego što bi to mogao napraviti nekakvim dodatnim tarifama na uvoz. Cijenu toga platit će američki potrošači jer će domaći proizvođači aluminija i drugi izvoznici podići cijene, piše Bloomberg.

Što se Deripaske tiče, on će vjerojatno ponovno dobiti nekakvu pomoć od države jer se ipak radi o jednom od najvećih privatnih poslodavaca u Rusiji koji zapošljava preko 100.000 ljudi.