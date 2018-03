ZAŠTO BILL GATES NE VOLI KRIPTOVALUTE: ‘Pa to je jedna od rijetkih tehnologija koja direktno uzrokuje smrt’

Ako je jednim komentarom Kylie Jenner uspjela Snapchatu srušiti vrijednost za 1,3 milijarde dolara, zamislite što jedan komentar Billa Gatesa može značiti za tržište kriptovaluta.

Kako je to već nekoliko puta dokazao, Bill Gates nije veliki fan kriptovaluta. Ovog je tjedna na Redditu napisao kako smatra da anonimnost koja leži iza kriptovaluta nije dobra stvar te društvo ima itekakve koristi od toga da vlade mogu identificirate one koji peru novac, one koji izbjegavaju plaćanje porez te u konačnici one koji financiraju terorizam.

On kaže i kako kriptovalute vrlo direktno uzrokuju smrti ljudi. ‘Upravo sada kriptovalute se koriste za kupovinu Fentanyla i drugih narkotika te je jedna od rijetkih tehnologija koja tako direktno uzrokuje smrti’, napisao je Gates.

Kad je jedan drugi korisnik Reddita napisao da se Fentanyl može kupiti i gotovinom, koja je također anonimno sredstvo plaćanja Gates se s njima složio, ali je svoju početnu tezu obranio napisavši da u slučajevima plaćanja gotovinom, osoba mora biti fizički prisutna što otežava određene kriminalne aktivnosti.