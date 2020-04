ZAŠTITNE MASKE DANAS JE TEŽE KUPITI NEGO TOALETNI PAPIR: ‘Velika je opasnost da ove zemlje ostanu bez efikasne zaštite’

Zaštitne maske se trenutno teže mogu kupiti od toaletnog papira, iako ih se većina proizvodi njemačkim strojevima, no tvrtke se teško orijentiraju na njihovu proizvodnju zbog jeftinog uvoza iz Kine i navika Europljana

Bolnicama i liječnicima su potrebne maske certificirane za medicinsku upotrebu, dakle kirurške maske odnosno maske za disanje tipa FFP2 i FFP3. Postrojenja za proizvodnju flisa, od kojeg se proizvode maske za medicinsku upotrebu, vrlo su složena i koštaju milijune eura, dok su strojevi za šivanje, koje se koriste za izradu maski, relativno jednostavne i jeftine. Ali, i flis i maske su jeftini proizvodi. U pravilu one koštaju samo nekoliko centi i ne bez razloga dolaze uglavnom iz Kine. Proizvodnja se isplati samo u ogromnim količinama, piše Deutsche Welle.

Njemačka trenutno u Kini kupuje maske i zaštitnu odjeću. Savezna ministarstva zdravlja i obrane su u fazi organiziranja zračnog mosta za dovoz maski iz Kine. S druge strane, neke kompanije proizvode jednostavne maske od pamuka ili drugih tkanina kako bi pomogle u krizi. No u smislu zaštite od virusa one ne pomažu. “Usporedite mrežastu košulju s normalnom. To je otprilike razlika u materijalu o kojoj je riječ”, kaže tekstilni inženjer David Schmelzeisen s Instituta za tekstilnu tehnologiju Tehničkog fakulteta (RWTH) u Aachenu.

Strateška proizvodnja rezervi

U postupku proizvodnje flis-materijala koristi se “topljeni” polipropilen. “Pojedine niti su oko dvadeset puta tanje od dlake kose i ispletene su u čak 500 slojeva”, objašnjava Bernd Reifenhäuser. “Pamuk je mnogo grubiji i nema takvu funkciju filtera.”

Reifenhäuser je šef istoimene tvrtke za proizvodnju mašina iz Troisdorfa u blizini Bonna. Prema podacima kompanije, oko 75 posto svih medicinskih netkanih materijala u svijetu proizvodi se strojevima tvrtke Reifenhäuser, prije svega u Kini. Kako bi poduzeo nešto protiv nedostatka maski, ovaj proizvođač strojeva sada je počeo sam proizvoditi netkane materijale, potrebne za izradu maski. U svom pogonu dnevno proizvode dovoljno materijala da se od njega može napraviti milijun maski.

Sada je važno izgraditi proizvodne kapacitete flisa u Njemačkoj, smatra Reifenhäuser. Također su potrebni strojevi za preradu flisa, kako bi se mogle proizvoditi maske. “Njemačka se industrija posljednjih godina specijalizirala na složenije proizvode. Sada moramo napraviti korak unazad”, kaže ovaj poduzetnik.

Reifenhäuser zahtijeva “stratešku proizvodnju rezervi” i smatra da su na potezu političari. Savezna Vlada već je najavila da će preuzeti do 30 posto troškova za investicije, ukoliko kompanije u Njemačkoj još ove godine krenu s proizvodnjom netkanih medicinskih materijala. Subvencija bi trebala iznositi maksimalno deset milijuna eura po postrojenju, a mogla bi se uvesti i jamstva za otkup proizvedenih medicinskih materijala. No David Schmelzeisen je skeptičan: “Kada u nekom trenutku prestane pandemija, plivat ćemo u maskama. Vrlo je teško ovaj biznis napraviti održivim u Europi, pogotovo zato što stanovništvo nije naviklo nositi maske, za razliku od populacije u Aziji.”

Kako će siromašni zadovoljiti potražnju?

Stuttgartski proizvođač dijelova za automobile Mahle u međuvremenu pokazuje kako bi mogla izgledati alternativa trajnoj nacionalnoj industriji proizvodnje maski. Ova tvrtka, između ostalog, proizvodi klima uređaje za osobna vozila, koji sadrže filtere od netkanog kompozitnog materijala.

Budući da su proizvodne trake u automobilskoj industriji stale, Mahle je prebacio proizvodnju na elemente za filtere prema FFP3 standardu i dogovorio s proizvođačem tekstila Triumph šivanje maski. “Sve je bilo organizirano za manje od tjedan dana”, rekao je za Deutsche Welle glasnogovornik firme Mahle Ruben Danisch, “uključujući i proizvodnju prototipa i organiziranje lanca opskrbe”.

Mahle može isporučiti filtere za 1,5 milijun maski mjesečno. Koliko maski Triumph zaista može proizvesti – i da li one također ispunjavaju FFP3 standard u cjelini, još se ne zna. Prema riječima glasnogovornice kompanije Thriump, proizvođač tekstila se ne želi oglašavati po tom pitanju. Minhenski proizvođač automobila BMW je manje suzdržan. “Mi sami počinjemo proizvoditi zaštitne maske,” najavio je izvršni direktor Oliver Zipse. “Uskoro ćemo biti u stanju izraditi nekoliko stotina tisuća maski dnevno.” Te maske su prije svega namijenjene zaštiti vlastitih zaposlenika, nakon što se proizvodnja ponovo pokrene.

Opasnost u Africi

Čak i ako globalna potražnja za maskama značajno premaši ponudu, tekstilni inženjer Schmelzeisen je uvjeren je da će Njemačka i ostale europske zemlje u dogledno vrijeme moći riješiti svoj problem maski – slično kao kada je riječ o dezinfekcijskim sredstvima. Nejasno je, međutim kako će taj problem riješiti siromašnije zemlje, primjerice u Africi. Opasnost je velika da one ostanu bez efikasne zaštite.

