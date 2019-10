ZAPALILI DJEVOJKU NAKON ŠTO JE PRIJAVILA RAVNATELJA DA JU JE DIRAO: Zbog stravičnog ubojstva16 ljudi osuđeno na smrt

U jezivom planu sudjelovale su kolegice djevojčice iz razreda kao i tri profesora, nekoliko lokalnih moćnika…

16 osoba osuđeno je na smrt zbog ubojstva tinejdžerice Nusrat Jahan Rafi (19) u jednom od najbržih suđenja u povijesti Bangladeša, gdje za rješavanje slučajeva treba i po nekoliko godina. Rafi je umrla u travnju u Feniju, malom gradu oko 160 kilometara udaljenom od glavnog grada Dhake.

Nesretnu djevojku su polili benzinom i zapalili na krovu škole nakon što je prijavila ravnatelja te ustanove Siraj Ud Doula za zlostavljanje, piše BBC.

On je djevojčicu pozvao u ured te ju počeo dirati po intimnim dijelovima tijela što je ona prijavila policiji. Ravnatelj je uhićen, no ubrzo su ga posjetili suradnici kojima je naredio da naprave sve ne bi li djevojka povukla prijavu – pa čak i ako je to značilo da ju moraju ubiti.

U jezivom planu sudjelovale su kolegice djevojčice iz razreda kao i tri profesora, nekoliko lokalnih moćnika…

Odbila povući prijavu

Nakon što ju je kolegica namamila na krov škole rekavši joj da joj tuku prijateljicu, napadači odjeveni u burke su ju pokušali prisiliti da odustane od optužbi, a nakon što je djevojka to odbila polili su ju kerozinom i zapalili. Nadali su se da će sve izgledati kao samoubojstvo no djevojka je preživjela još nekoliko dana te je uspjela policiji prije smrti ispričati što se dogodilo.

Među osuđenima za ubojstvo je ravnatelj Siraj Ud Doula, za kojeg policija tvrdi da ga je naredio dok je bio iza rešetaka. Osuđene su i dvije djevojčine kolegice iz razreda, tri profesora, a i dva lokalna političara, Ruhul Amin i Maksud Alam.

Nakon okrutnog zločina diljem Bangladeša odvili su se brojni prosvjedi što je uvelike utjecalo na brzu presudu u slučaju ovog monstruoznog zločina.