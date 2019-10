ZANIMA VAS KAKO ZARADITI NOVAC? Ovo su zlatni savjeti čovjeka koji vrijedi 1,3 milijarde dolara: ‘Zašto ne bih podijelio tajne uspjeha?’

Unatoč ogromnom poslu i bogatstvu, Ribakov se ne ustručava podijeliti tajne uspjeha

Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 1,3 milijarde američkih dolara te se s tim iznosom smjestio na 78. mjesto Forbesove liste najbogatijih ljudi na svijetu. On je Igor Ribakov, ruski poduzetnik koji je svoju karijeru započeo na trećoj godini fakulteta kao krovopokrivač, piše Russia Beyond. No, u međuvremenu je s partnerom otkrio puno profitabilnije tržište, a riječ je o obnovi nekvalitetnih krovova.

Budući da je posla bilo sve više, tvrtka je počela zapošljavati nove radnike i proširila se i na ostale regije. S vremenom je postalo jasno kako je kvalitetne termoizolacijske materijale bolje ne kupovati, nego ih samostalno proizvoditi. I to je bila zlatna koka ovog Rusa čija je tvrtka postala jedan od pet najvećih proizvođača hidroizolacijskih materijala s tvornicama u Rusiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Litvi, Češkoj i Poljskoj. Unatoč ogromnom poslu i bogatstvu, Ribakov se ne ustručava podijeliti tajne uspjeha pa je za Russia Beyond ispričao čime se treba baviti danas kako bi tamo sutra pronašli uspjeh.

Ključ je u klasičnim djelatnostima

Ribakov smatra da je budućnost u klasičnim djelatnostima koje će se digitalizirati. Ono što je bitno jest – revolucionizirati stare djelatnosti.

“Kako je posao vožnje taksija izgledao prije 20 godina – imali ste vozni park, generalnog direktora, knjigovođu i ostale djelatnike. Taksi ste morali čekati 30 do 40 minuta, a uvijek je postojala opcija da se taksi pokvari negdje na cesti i uopće vam ne dođe. Što je starija djelatnost, više je šansi za mlade i talentirane osobe da ju stubokom promijene, a time i svijet”, pojašnjava poduzetnik.

K tome, Ribakov drži da su konkurenti najbolji učitelji i da je zahvaljujući njima zapravo uspio u svom poslu. Smatra da su glavne kvalitete uspješnog biznismena sposobnost donošenja odluka u trenucima neodlučnosti. Dodaje da ne postoji popis kvaliteta, “nego samo konstantni ‘treninzi’ i podvrgavanje sebe rizicima i nepredvidivosti tržišta u danoj situaciji”. Smatra da je problem taj što ljudi životu pristupaju kao prema preživljavanju, a ne kao procesu napretka. Smatra da su “stari Rusi”, osim što su pobijedili u ratu, preživjeli pa su svojoj djeci prenijeli savršeno naučenu znanost preživljavanja. “Naši roditelj s druge strane su ju prenijeli nama, no nisu nas naučili vještinama napredovanja, razvoja i blagostanja”, komentira Ribakov te dodaje da u Rusiji malo ljudi vlada tim vještinama.

‘Moj uspjeh nije bio zagarantiran, a put nije bio lak’

Ruski poduzetnik i bogataš smatra da svi bez iznimke mogu biti bogati i uspješni i da to ni na koga neće utjecati. Smatra da je problem društva u tome što većina misli da ako na nekom planu uspiju, da će na nekom drugom propasti.

“To je defetistički način razmišljanja, kada čovjek opravdava nemogućnost promjena u svom životu. To nije istina. Moj uspjeh nije bio zagarantiran, a put nije bio lak. Bilo je to stubište s 10.000 stepenica. Kada netko sa strane gleda na moj rezultat, čini se nemogućim. To vam je sličan primjer kao uspon na planinu – od dolje gledate u visinu i razmišljaš kako je nemoguće se popeti. Zatim krenete i korak po korak prijeđete cijeli put. Kod mene je uvijek prisutan taj strah na početku puta. Svaki put kada pred sebe stavim novi cilj, čini mi se da neću uspjeti”, objašnjava Ribakov.

Budućnost leži u automatizaciji programiranju

Kada je riječ o obrazovanju i profesijama, ruski biznismen komentira da se nalazimo u “multiprofesijskoj” epohi. Smatra da i Rusija i svijet zaostaju kada je riječ o prilagodbi obrazovanja današnjim potrebama tržišta rada.

“Ranije je u tvornici postojao mehaničar i električar. Nedavno su se te dvije struke ujedinile u jednu i danas imate mehatroničara (čovjeka koji se jednako učinkovito snalazi u mehanici i elektrici). Trenutno svijet ide dalje i u tom zanimanju se pojavljuje nova potreba, a to je znanje programiranja strojeva. Budućnost je u automatizaciji programiranju. Kroz 25 godina svijet će se jako izmijeniti kada ljudi postanu ‘učitelji’. Roboti će se baviti svim rutinskim poslovima, a čovjek će učiti drugoga ono što zna i sam, te će pri tom obučavati svog podređenog. Ući ćemo u epohu horizontalnog učenja. Suvremeno obrazovanje je zastarjelo ne samo u Rusiji, nego i u mnogim drugim zemljama. No, dobro je što postoji. Bez njega bi sve ipak bilo lošije”, kaže on.

Ribakov misli da je glavni problem u tome što u školama i na fakultetima učenici i studenti ne uče kako reagirati u uvjetima neodlučnosti i nepredvidivosti suvremenog svijeta, a ritam života se ne ubrzava. Za kraj je komentirao da mnoga zanimanja zastarijevaju, a da ljudi ne znaju što raditi u tom novom sustavu, piše Russia Beyond.

