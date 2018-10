ZAMKA RADNOG TJEDNA OD ČETIRI DANA: Hrvati su oduševljeni idejom, ali što ako poslodavci prihvate igru i povuku jedan nepopularan potez?

Radni tjedan od četiri dana mnogima zvuči zavodljivo i oko njega se u svijetu već dugo vode polemike. No, što ako se tvrtke odluče ugurati jednaku količinu posla u kraće vremensko razdoblje?

Zagrebačka poduzetnica i direktorica konzultantske tvrtke ‘Logička matrica’ Renata Šeperić Petak napravila je za Hrvate neobičan poslovni potez koji je već isproban na Novom Zelandu, gdje su istraživanja potvrdila da je četverodnevno radno vrijeme dovelo do boljih rezultata, ali i do većeg zadovoljstva radnika, te time izazvala veliki interes javnosti. Na oduševljenje mnogih uvela je četverodnevni radni tjedan.

Upravo se tom temom u svojoj analizi bavi BBC. Od ponedjeljka do petka, od devet do pet, kao hrčci na kotaču, zapeli smo u rutinu. Ne trebate više biti u strahu jer bi moglo doći do promjene. Sve češće ljudi se zapitaju je li petodnevni radni tjedan dobar dogovor između zaposlenika i poslodavaca, javlja BBC Three.

Tvrtka zaposlenicima osigurava pet plaćenih za četiri odrađena radna dana

Jedna novozelandska tvrtka postala je prva u nizu koja osigurava svojim zaposlenicima pet plaćenih dana za četiri dana rada. Perpetual Guardian osmislio je način rada prilagođen 21. stoljeću.

Početkom ove godine tvrtka je provela revolucionarni test s četverodnevnim radnim tjednom, završila ga je i proglasila apsolutni uspjeh, jer je 78 posto zaposlenika izjavilo kako su bili u stanju uspješno balansirati svoj posao i život, što je porast od 24 posto. To je navodno značilo da su bili produktivniji radnim danima u uredu.

“Za našu tvrtku to je značilo povećanje produktivnosti zbog veće efikasnosti na radnom mjestu,” rekao je osnivač tvrtke Andrew Barnes za The Guardian. “Za nas ne postoji loša strana.”

Mlađi radnici pod većim stresom od starijih kolega

Nije čudo da ljudi stalno razmišljanju o tome kako radimo. Jedna nedavna studija otkrila je da mlađi radnici su pod većim stresom na poslu od starijih kolega, te više od četvrtine njih kaže da se od njih očekuje da nadvladaju stres i nastave raditi.

Istovremeno, izvješće iz 2016. godine ukazuje na to da su milenijalci generacija koja će najvjerojatnije osjetiti da previše radi, te će osjećati krivnju prilikom korištenja godišnjeg odmora. Osim toga, Odbor za zdravlje i sigurnost Velike Britanije procijenjuje da su u 2016./17. Britanci izgubili 12.5 milijuna radnih dana zbog anksioznosti, depresije i stresa uzrokovanog poslom.

Ako je to tako to znači da će kraći radni tjedan smanjiti stres i pomoći mentalnom zdravlju radnika, što bi moglo biti posebno dobrodošla promjena za zaposlene koji pripadaju generaciji Z i milenijalcima, kao i njihovim poslodavcima, piše BBC Three.

Život postao stresnijim razvojem tehnologije, a ne lagodnijim

To je ideja koja kola okolo duže vrijeme. Članak magazina Time iz 1965. godine je predvidio, da će s razvojem osobnih računala, naš radni tjedan se drastično reducirati, možda čak za 20 sati tjedno, zato što će tehnologija početi obavljati najteže poslove.

“Neki od radikalnijih proroka predviđaju vrijeme kada će samo 2 posto radne snage biti zaposleno, te upozoravaju da je cijeli koncept ljudi kao proizvođača dobara i usluga zastarjeti s napretkom automatizacije,” tvrdi Timeov članak. Dodaje da će se “čak s najskromnijim procjenama razvoja automatizacije… milijuni ljudi morati prilagoditi lagodnim, “nefunkcionalnim” životima”.

Očito se stvari nisu razvile na predviđeni način. Umjesto da nas pogurne u lagodan život, imalo je suprotan učinak, omogućilo je kulturu “dostupnosti u svako doba” što znači čak i kada odeš kući, rad ne prestaje.

Žene su posebno pogođene duljim radnim tjednom, iako se i to mijenja

Aidan Harper posljednje dvije godine vodi kampanju “Četverodnevni tjedan” za četverodnevni radni tjedan širom Ujedinjenog Kraljevstva. “Očito naš sadašnja petodnevna struktura ne funkcionira,” ističe za BBC Three. Znanstvenici smatraju da su posebno žene ostavljene rastrgnute zbog duljih radnih tjedana jer dok se očekuje da muškarci i žene rade jednak broj radnih satu, žene su još uvijek one koje će brinuti o djetetu i raditi neplaćeni kućanski posao.

Međutim, Harper kaže da taj sustav ima negativan utjecaj na oba spola, posebno na roditelje. “Danas posebno mladi očevi preuzimaju više uloge vezane za brigu o djetetu,” kaže. “Prema jednoj studiji iz 2017. godine, 69 posto očeva kaže da bi radije brinuli o djetetu nego bili unaprjeđeni na poslu.”

“Međutim, smatraju da čak i da žele preuzeti više poslova kod kuće, ne mogu jer su zaglavili u petodnevnom radnom tjednu.” Ovo je razlog zašto tvrtke u Ujedinjenom Kraljevstvu također odlučuju dati priliku kraćem radnom tjednu. Jonny Tooze, koji vodi digitalnu agenciju u Londonu, prešao je prije dva mjeseca na četverodnevni radni tjedan, “nakon što sam vidio rast energije i entuzijazma kod naših grupa nakon produženog vikenda”.

Omogućuje im ‘upravljanje vlastitim životom’

“Provest ćemo istraživanje kod zaposlenika kako bismo shvatili kako četverodnevni radni tjedan utječe na sreću ljudi te na razine stresa, ali zasad je naša ekipa reagirala zaista pozitivno,” rekao je Tooze za BBC Three.

Zaposlenici više rade stvari “koje vole u slobodno vrijeme poput duljeg odmora preko vikenda, posjećivanja prijatelja i obitelji ili rada na osobnim projektima”. Također, njihov dodatni dan omogućio im je da “upravljaju svojim životom” za što nam inače treba puno vikenda. Dodaje kako je produktivnost “ostala jednaka”, što je obećavajuće za budućnost. Prošlog mjeseca radnički sindikati u Ujedinjenom Kraljevstvu službeno su pozvali na skraćenje radnog tjedna. Frances O’Grady iz TUC-a rekla je za BBC News da bi tehnologija mogla biti ključna.

‘Volim raditi samo na poslovnim pothvatima koji su 100 posto predani uspjehu’

“Znamo da su neki ljudi pesimistični po pitanju toga hoće li tehnologija učiniti naše živote boljima, ali tehnologija može biti dobra, te možemo poboljšati i obogatiti svačiji radni život,” rekla je. “Ne mora se sve vrtjeti oko nadzora i eksploatacije. Može se vrtjeti oko stvaranja rada kojim ćemo biti zadovoljniji,” dodala je

Ne misle svi da je kraći radni tjedan tako dobar kao što se to čini. Ulagač u male tvrtke i pisac o poslovnim temama, Jamie Waller rekao je za BBC Three “da kao investitor, samo volim raditi u poslovnim pothvatima koji su 100 posto predani uspjehu, a ne na mjestima koja nude kraći radni tjedan”.

Tehnologija još ne može zamijeniti poslove na kojima rade ljudi

“Želim raditi s ljudima koji obožavaju to što rade te provode pet dana na poslu uživajući u poslovnim rezultatima.” Poslovna savjetnica te vlasnica poslovne tvrtke, Sue Andrews dodaje da tehnologija ne može još zamijeniti poslove koje rade ljudi pa kraći radni tjedni bi mogli biti prepreka za poslovne poduhvate.

“S postojećim nedostatkom radnika prouzročenim niskim razinama nezaposlenosti, jednostavno ne postoji dovoljno radnika na tržištu rada kako bi se reducirali radni sati te održala razina zaposlenika koja je potrebna u mnogim sektorima”, kaže, dodajući kako se situacija može pogoršati uz potencijalna ograničenja za uvoznu radnu snagu nakon Brexita.

Kraći radni tjedan ne poboljšava mentalno zdravlje zaposlenih

Iako priznaje “očitu prednost kraćeg radnog tjedna u poboljšanju ravnoteže između posla i života” za radnike, Andrews upozorava da kraći radni tjedan ne poboljšava mentalno zdravlje zaposlenih.

“Dobro mentalno zdravlje proizlazi iz povoljnog okružja za nošenje s izazovima i pritiscima. Ipak, četverodnevni radni tjedan samo gura sve te pritiske u kraće vremensko razdoblje. Ako je rezultat dulji radni dani, tada su izgubljene bilo kakve očekivane prednosti za mentalno zdravlje.”

“Ukupna opća dobrobit za made ljude bi se povećala širenjem radnih pritisaka i omogućavanjem prikladnih stanki za odmor svakoga dana.” Ovo je važan zaključak jer bi se moglo dogoditi da tvrtke samo uguraju jednaku količinu posla u kraće vremensko razdoblje.

