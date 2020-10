ZAJEDNIČKI APEL EUROPSKIH PUTNIČKIH AGENCIJA I ORGANIZATORA PUTOVANJA: ‘Obvezu samoizolacije zamijenite obvezom testiranja’

Europsko udruženje nacionalnih udruga putničkih agencija i organizatora putovanja (ECTAA) apelira na to da Europa mora djelovati koordinirano kada su u pitanju ograničenja putovanja

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) odaslala je priopćenje za javnost pridružujući se apelu ECTAA-e (Europskog udruženja nacionalnih udruga putničkih agencija i organizatora putovanja) Europskoj komisiji. ECTAA, a time u UHPA traže da se žurno dogovori zajednički europski pristup prema ograničavanju putovanja i testiranju putnika na koronavirus.

Prenosimo priopćenje u cijelosti.

‘Pojedine vlade nameću stroga ograničenja kretanja’

“Svakodnevno se pokoravamo novim ograničenjima kretanja koja bitno umanjuju našu mogućnost prekograničnih putovanja. Takva su ograničenja – posebice mjere samoizolacije – zapravo jednaka zatvaranju granica. Imaju ogroman utjecaj na živote ljudi, na naša društva i na globalnu ekonomiju. Turizam i turistička industrija su među najteže pogođenim granama, ali na udaru su i gospodarski subjekti iz svih industrija, kako je istaknuto i u nedavnoj zajedničkoj

izjavi CER-a (Community of European Railway and Infrastructure Companies), Copa-Cogeca-e (European farmers and agri-companies), Eurochambres-a (Association Of European Chambers of Commerce and Industry) , EuroCommerce-a (Association of Retail and Wholesale Trading Companies), SME United-a (Association of Crafts and SME Companies) i UETR-a (European Road Haulers Association): “Pojedine vlade svojim potezima nameću stroga ograničenja kretanju europskih građana iz jedne u drugu zemlju članicu, što je nerijetko nepromišljeno i u konačnici štetno za

europsko gospodarstvo.”

‘Vrlo blizu smo kolapsa turizma i turističke industrije’

ECTAA (Europsko udruženje nacionalnih udruga putničkih agencija i organizatora putovanja) se pridružuje pozivima različitih dionika iz struke koji upozoravaju da Europa mora djelovati koordinirano kada su u pitanju ograničenja putovanja. Potrebno nam je brzo usvajanje prijedloga Preporuka za koordinaciju ograničenja putovanja koji uključuje zajedničke kriterije za procjenu rizika i zajednički sustav kodiranja boja / mapiranja označenih rizičnih područja.

Također, sektor je snažno stao i iza poziva za zamjenom obveze samoizolacije s obvezom testiranja. ECTAA snažno podržava prijedlog triju zainteresiranih udruga u zračnom prometu A4E-a (Airlines for Europe), ACI-e (Airports Council International) i IATA-e (International Air Transport Association), o protokolu za testiranje za cijelu EU (EU- Testing Protocol for Travel) koji je predstavljen jučer. Time bi se obveza samoizolacije zamijenila testiranjem prije polaska iz područja s visokim rizikom u EU / Schengenski prostor kao i iz trećih zemalja. Protokol se nadovezuje na kriterije za procjenu rizika i

kodiranje boja koji su sadržani u gore spomenutom prijedlogu Preporuke.

Pawel Niewiadomski, predsjednik ECTAA-e, istaknuo je: “Europski politički lideri trebaju djelovati odmah, jer smo vrlo blizu kolapsa i turizma i turističke industrije, što će imati negativan učinak na sve ostale grane gospodarstva.”

