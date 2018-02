VETERANI HVO-a I ARMIJE BiH BLOKIRALI CESTE: Nema prilaza Sarajevu, Mostaru, Zenici i Tuzli, tisuće putnika zaglavljeno u ledenoj noći

Barikade i balvani isprekidali su ceste Federacije BiH, no policija nije reagirala.

Nekoliko stotina pripadnika udruga koje okupljaju bivše pripadnike Armije BiH i HVO u srijedu u noćnim satima nastavilo je blokirati prometnice koje povezuju gotovo sve veće gradove u Federaciji BiH a na cestama su kolone blokiranih vozila u kojima se na iznimno niskim temperaturama smrzavalo na tisuće putnika no policija cijelog dana nigdje nije intervenirala niti je pokušala deblokirati promet.

Prosvjedi i blokade unatoč smrzavajućim temperaturama

Od prijepodnevnih sati blokirani su prilazi ka Sarajevu iz pravca Zenice te glavni cestovni pravac koji vodi iz tog grada ka Mostaru. Na prijevoju Ivan prosvjednici su oborili i nekoliko stabala i tako dodatno blokirali promet. Pod blokadom su i Zenica te Tuzla jer prosvjednici stoje na na svim važnijim čvorištima koja vode ka tim gradovima. Meteorolozi su za noćne sate prognozirali temperaturu do 18 Celzijevih stupnjeva ispod ništice no prosvjednike to nije pokolebalo u nakani da nastave s blokadama prometa.

Oni traže hitnu sjednicu Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH na kojoj bi se odlučivalo o njihovom ranijem zahtjevu da se uspostavi jedinstveni registar branitelja, da se svima onima koji su nezaposleni isplaćuju naknade iz entitetskog proračuna kao i da se uspostvi jedinstvena udruga koja će zastupati njihove interese. Prema dostupnim informacijama u Federaciji BiH ima više od 1600 udruga koje okupljaju razvojačene branitelje.



PROGOVORIO ČOVJEK KOJEG SU PROZVALI NAJVEĆIM UHLJEBOM NA BALKANU: Na čelu je udruge branitelja, iako je rođen tek 1993.

Zbog blokade prometa u polovici države ministarstvo unutarnjih poslova Federacije BiH formiralo je krizni stožer no do 22 sata nisu bile donesene nikakve konkretne odluke. Načelnik sarajevske policije Mevludin Halilović kazao je kako će policajci intervenirati “kada se za to steknu uvjeti” dok je predsjednik vlade Sarajevske županije kazao kako se ovakvo stanje ne može dugo tolerirati. “Sigurno je da županija Sarajevo na ovakav način ne može biti blokirana”, kazao je Konaković za javni servis BHT 1.