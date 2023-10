Islamistički pokret Hamas izveo je u subotu najveći napad na Izrael u posljednjih nekoliko godina otvorivši žestoku raketnu paljbu iz Pojasa Gaze, dok su naoružani napadači prešli granicu. Izraelske hitne službe priopćile su da su najmanje 22 Izraelca ubijena u iznenadnom palestinskom napadu bez presedana u subotu, a stotine ljudi su ozlijeđene, javlja BBC.

24 sata pišu da im je u Veleposlanstvu Države Izrael rečeno kako trenutno nemaju konkretnu informaciju koliko je hrvatskih građana u Izraelu.

'Nismo očekivali napad, ali svi smo dobro pripremljeni'

"S obzirom na to da hrvatski građani slobodno mogu putovati u Izrael bez vize, nemamo konkretnu informaciju o tome koliko je hrvatskih državljana trenutno u Izraelu. Možemo pretpostaviti da je tamo u bilo kojem trenutku nekoliko desetaka hrvatskih građana koji su u posjeti Izraelu ili na hodočašću", kažu.

Jedna koja sigurno jest tamo je zagrebačka novinarka Aurelija Rosenzweig. Ona u Jeruzalemu živi već 15 godina, a jutros rano pornudila ju je sirena. Sa suprugom i troje djece sišla je u sklonište zgrade. Za Jutrarnji list je rekla kako je dobro poznat protokol kad islamistička skupina Hamas odluči, kao jutros, zasuti Izrael tisućama raketa.

"Nismo očekivali napad, ali smo svi dobro uvježbani za to i nije nas strah. Imamo 90 sekundi da dođemo do skloništa kad čujemo uzbunu. Onda čekamo ‘bum‘, a nakon toga čekamo još 30 sekundi i onda možemo izaći. To je protokol", kazala je.

'Nitko ne zna koliko će trajati, obično završi za mjesec, dva'

Njezin razgovor za Jutarnji list ubrzo je prekinula nova uzbuna i bijeg u sklonište. Prije toga još je rekla: "Zasad se sve odvija normalno, ne preporučuje se izlazak na otvorene prostore, ali sve radi kao inače. Ljudi nisu zabrinuti, znaju što trebaju raditi i kako se ponašati u ovim situacija."

Slična je situacija, kaže, bila 2014. godine kada je Hamas ispalio rakete iz Gaze prema Izraelu, a sukob trajao sedam tjedana. Povrh svega, danas je Šabat, izraelski sveti dan, na koji se ne bi trebale koristiti moderne tehnologije i automobili.

"Zasad nitko ne može znati koliko će to trajati. Ali, obično se u mjesec ili dva dana sve riješi. Kad bi baš gledao kroz prozor za vrijeme uzbune, mogao bi vidjeti raketu na nebu kako ide prema tebi. Naravno, to se ne preporučuje da radiš", kaže.

'Ako se uključi Hezbolah, onda to znači totalni rat'

Inače, zahvaljujući izraelskom obrambenom sustavu Iron Dome, koji većinu raketa uništi dok su u zraku, pogibije od raketa su rijetke. Najčešći stradalnici islamističkih raketa su stariji Izraelci koji se ne stignu na vrijeme skloniti.

Na pitanje planira li napustiti grad, Rosenzweig je kazala da nema namjeru to učiniti, osim ako se Hamasu priključi Hezbolah, libanonska militaristička islamistička skupina.

"To je onda eskalacija sukoba, to znači totalni rat. U tom slučaju uzimam djecu i vraćam se u Zagreb", kazala je.