ZAGREBAČKI INDIJAC O UŽASU U NJEGOVOJ ZEMLJI: ‘U šoku sam, to će biti ljudska katastrofa, a još nema lockdowna’; Objasnio je i zašto

Najveći je paradoks što je Indija najveći proizvođač cjepiva na svijetu

U Indiji svaka tri dana imaju milijun novozaraženih. Virus je već duplo i troduplo mutirao i proširio se na susjedni Nepal, Bangladeš i Pakistan, i pitanje je dana kada će se raširiti i dalje.

”Svaki dan čitam vijesti, gledam na YouTube- u, tužno je. Baš sam u šoku jer nemamo dovoljno kisika i kad vidim one slike da masovno kremirane to stvarno. Bengalski soj, to je još gore. Tamo u Bengalu svaki treći je zaražen. To će biti ljudska katastrofa”, rekao je Satinder Pal za RTL Direkt koji je iz Indije, ali već devet godina živi u Zagrebu.

Nema lockdowna zato što slijede izbori

Kaže kako je zdravstveni sustav tamo jako loš i da nemaju dovoljno bolnica ni liječnika. Zarazio se i Rohan – njegov rođak. Nije morao tražiti kisik na crnom tržištu, već je bezbolno prebolio covid. Živi u gradu blizu Delhija i kaže da je situacija svaki dan sve teža.

”U Bengalu se svaka treća osoba se zarazi. Ali, nema još uvijek lockdowna tu. Sve je normalno. Zato što slijede izbori u zemlji”, komentirao je Rohan.

Najveći paradoks

U Indiji gotovo sve velike farmaceutske tvrtke proizvode stotine milijuna doza svoga cjepiva. Do sada su državama isporučivali 64 milijuna doza mjesečno, a prvom dozom je cijepljeno 11 % Indijaca.

”Ogromna je država, imamo 1,4 milijarde ljudi. Veliki problem je i što se ljudi ne žele cijepiti. Oni kažu i da nemaju taj sastojak koji im treba isporučiti Amerika, a to je Amerika zabranila. Zato oni ne mogu proizvodit”, rekao je Pal.

”Kad se mjere osobne zaštite ublažavaju, kada se i dalje održavaju masovna okupljanja, kada postoje zaraznije varijante, a pokrivenost cijepljenjem još uvijek niska – to u osnovi može stvoriti savršenu oluju u bilo kojoj zemlji”, izjavio je Hans Kluge, direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Europu.

