USTALI SU MLADI, STARI, DJECA… Banja Luka je na nogama zbog Davida, donosimo kronologiju zagonetnog slučaja koji trese BiH

Jučer je u Banjoj Luci policija uhitila Davora Dragičevića, oca Davida Dragičevića, mladića koji je u ožujku ove godine pronađen mrtav na obali rijeke Vrbas i čija smrt do danas nije rasvijetljena. Njegov otac već mjesecima vodi očajničku borbu za rasvjetljavanje ovog slučaja optužujući najviše dužnosnike Republike Srpske da su umiješani u ubojstvo njegovog sina.

Dragičeviću je prilikom uhićenja slomljena ruka, a na potom organiziranom prosvjednom skupu na Trgu Krajine, ispred sjedišta MUP-a Republike Srpske, dogodio se incident između prosvjednika i policije nakon kojeg je uhićena i majka pokojnog Davida i bivša supruga Davora Dragičevića, Suzana Radanović. Na Trg Krajine izašli su i specijalci. MUP Republike Srpske prethodno je priopćio je da su protiv Dragičevića i još 19 ljudi podnesene krivične prijave zbog skupa održanog 17. prosinca ispred Narodne, a na kojem su iznesene teške optužbe na račun tamošnjeg MUP-a.

Policija štitovima gurala građane

Jake policijske snage raspoređene su u utorak navečer u središtu Banje Luke kako bi se spriječilo očekivano masovno okupljanje građana i nastavak prosvjeda zbog uhićenja oca i majke mladića Davida Dragičevića koji traže istinu o ubojstvu svog sina.

Policajci sa štitovima i kacigama zapriječili su prilaze zgradama u kojima je sjedište predsjednika Republike Srpske i Narodne skupštine a pripadnici interventne polcije raspoređeni su i na Trgu Krajine s kojega su ranije tijekom popodneva uz uporabu sile rastjerali pripadnike prosvjedne skupine “Pravda za Davida”.

Uklonjeno spomen-obilježje u znak sjećanja na Davida

S tog je trga uz policijsku pomoć uklonjeno i improvizirano spomen-obilježje podignuto u znak sjećanja na Davida ubijenog pod nerazjašnjenim okolnostima u ožujku u Banjoj Luci, a komunalci su odnijeli i fotografije, cvijeće i svijeće.

Pripadnici skupine “Pravda za Davida” ipak su nastavili prosvjedovati i nakon što su silom potjerani sa središnjeg gradskog trga kružeći u koloni okolnim ulicama.

Kada su se okupili u parku preko puta trga na njih je nasrnuo policijski kordon te su ih potom policajci gurali štitovima.

Svi uzrasti na prosvjedu ‘Pravda za Davida’

“Pustite Davora”, “Hoćemo istinu i pravdu” uzvikivali su okupljeni, a interventnim policajcima koji su ih okružili i potiskivali štitovima dovikivali su “Ubojice” i “Idite na Kosovo”.

Među okupljenima pred crkvom bilo je svih uzrasta, od malene djece do tinejdžera i umirovljenika.

Prosvjednici su se gotovo cijelog dana nadmudrivali s policijom koja ih je rastjerivala s različitih lokacija no nisu željeli odustati od okupljanja na koje ih je motiviralo to što je u jutarnjim satima uhićen otac mladića.

Nakon najnovije kulminacije događaja u Banjoj Luci, donosimo kronologiju slučaja još uvijek nerazjašnjenje smrti 21-godišnjeg mladića koja je izazvala i političke potrese u susjednoj Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj.

TKO JE BIO DAVID DRAGIČEVIĆ?

David Dragičević zvani Đakac bio je 21-godišnji student elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci ​i polaznik međunarodne obrazovne institucije ITAcademy u Beogradu. Imao je bh. i austrijsko državljanstvo i govorio je engleski i njemački jezik. U slobodno vrijeme bavio se glazbom. Roditelji su mu razvedeni, a živio je s ocem u banjolučkom naselju Pobrđe.

NESTANAK, SMRT I ISTRAGA

David je nestao u noći sa 17. na 18. ožujka ove godine. Njegovo mrtvo tijelo pronađeno je sedam dana kasnije, 24. ožujka, na ušću rijeke Crkvene u Vrbas. Policijska istraga je nakon dva dana utvrdila da se mladić utopio i da nije bilo elemenata kaznenog djela odnosno nasilne smrti. Prema prvotnoj policijskoj rekonstrukciji događaja, David se te večeri u gradu potukao s trojicom mladića i pritom zadobio lakše ozljede, ali je potom nastavio obilaziti noćne klubove. Nadalje, rekli su da je oko 3 sata u noći provalio u jednu kuću i iz nje ukrao laptop i nešto novca te da je nakon toga upao u Crkvenu i utopio se, a da ga je voda odnijela do ušća u Vrbas. Prvom je obdukcijom utvrđeno da je u sebi imao tragove LSD-a, marihuane i alkohola te da ozljede zadobivene u tučnjavi ranije te večeri nisu mogle biti fatalne. Zaključeno je da se radilo o nesretnom slučaju.

SAHRANA I NOVA ISTRAGA

David je sahranjen 7. travnja, a na sprovodu je bio i Milorad Dodik koji je tada obnašao dužnost predsjednika Republike Srpske. S obzirom na neke “rupe” u istrazi, poput snimke nadzorne kamere koja je trebala dokazati da je David prije utapanja provalio u jednu kuću, te sumnje da je patolog lažirao toksikološki nalaz, tužitelj je nakon tromjesečnih predistražnih radnji donio odluku o provođenju nove istrage protiv nepoznatih počinitelja, a zbog sumnje da je posrijedi ipak bilo ubojstvo.

NOVA OBDUKCIJA: SMRT JE BILA NASILNA

Novu obdukciju obavio je patolog iz Beograda, a Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske objavio je novi nalaz u kojem stoji da je smrt ipak bila nasilna. U obdukcijskom nalazu navodi se da je David bio živ još danima nakon nestanka. Liječnik je u izvješću iznio mišljenje da je nasilna smrt nastupila uslijed utapanja u vodi, ali da mladićev leš nije bio u vodi dulje od četiri dana.

DAVIDOV OTAC POKREĆE KAMPANJU

Otac pokojnog mladića, Davor Dragičević, od početka je tvrdio kako ne vjeruje u službenu verziju sinovljeve smrti. U javnosti je govorio da je njegov sin ubijen te da to zataškavaju najviši dužnosnici Republike Srpske u sprezi s obavještajnim podzemljem. Dragičević do danas tvrdi da je njegov sin bio otet i zatočen, a prije smrti mučen i silovan te da se to odigralo u prostorijama MUP-a. “Sine Davide, dušo moja, tata ti je obećao da će ići do kraja i idemo svi. Dobit ćeš spokoj, mir i pravdu. Meni osim toga više ništa u životu nije potrebno”, poručio je Davor Dragičević

UZIMA PRAVDU U SVOJE RUKE: Otac banjalučkog mladića kreće u lov na odgovorne za ubojstvo svog sina: Dolazi vladavina prava!’

SLUČAJ DOBIVA POLITIČKU KONOTACIJU

Slobodni novinar Slobodan Vasković objavio je potom informaciju da je Davidovo ubojstvo naredio načelnik Uprave za organizirani kriminal Darko Ilić, da je akcijom upravljao inspektor u toj Upravi Dubravko Kremenović te da veze s Davidovom smrću ima i Milorad Dodik. Taj je novinar tvrdio da je Davida napalo petnaestak huligana, a da je na mjesto događaja potom došao Kremenović i odveo ga u prostorije MUP-a gdje je mladić bio mučen i zatim odvezen u jednu vikendicu izvan grada gdje je ugušen. Vaskovićeve tvrdnje dosad nisu dokazane ni potvrđene.

NASTANAK POKRETA ‘PRAVDA ZA DAVIDA’

Nerazjašnjena smrt mladića s kojom se u vezu dovodilo i najviše dužnosnike Republike Srpske, rezultirala je nastankom građanskog pokreta “Pravda za Davida”. Prvi veliki skup tog pokreta održan je, kao i svi kasniji, na banjolučkom Trgu Krajine 21. travnja, potom 7. srpnja te 5. listopada. Veiki skup u listopadu održan je uoči općih izbora u BiH i s njega je čak poručeno da će održavanje izbora u Republici Srpskoj biti spriječeno ako se ne riješi Davidov slučaj. Na skupovima su se počeli pojavljivati oporbeni političari, pozivano je na građanski neposluh, a Trg Krajine prosvjednici su preimenovali u “Davidov trg”. Manji skupovi održavaju se na istome trgu skoro svakodnevno, a Facebook grupa “Pravda za Davida” okuplja čak 350 tisuća ljudi.

O SLUČAJU RASPRAVLJALA I SKUPŠTINA

Početkom svibnja održana je i posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o slučaju Davida Dragičevića na kojoj je govorio i Davor Dragičević, a ministar unutarnjih poslova Dragan Lukač potvrdio kako se drugi patolog naknadno suglasio s nalazom prema kojem je David mogao provesti u vodi i više od četiri dana. Sjednica je okončana odlukom o osnivanju posebnog istražnog povjerenstva. To je povjerenstvo saslušalo prozvane i na koncu zaključilo kako postoje osnove za sumnju da je David ubijen. Međutim, skupština nije prihvatila izvješće i zaključke povjerenstva.

DAVORA DRAGIČEVIĆA NAPUSTILI ODVJETNICI

Dragičević je u istjerivaju pravde i istine o smrti svoga sina angažirao i međunarodni odvjetnički tim. No, u studenom su tim napustili odvjetnici Duško Tomić i Anto Nobilo. Nobilo je to objasnio ustvrdivši da je Davidov otac potpao pod utjecaj “ljudi iz politike”. “Otac Davor Dragičević je očajan čovjek. Sve mu opraštam i sve ga razumijem. Njemu je sin stradao. Međutim, njega su obuhvatili ljudi iz politike i oni ga otprilike usmjeravaju. Njima odgovara da je bio masakriran, da je silovan, da ga je ubila policija, da je ministar unutarnjih poslova to zapovjedio. Ništa to nije istina”, rekao je Nobilo. Dragičević je uzvratio Nobilu rekavši da ga je “ucijenio Dodik”.

DRAGIČEVIĆ DAO ULTIMATUM VLASTIMA

Početkom prosinca Davor Dragičević vlastima Republike Srpske dao je ultimatum da do 7. travnja iduće godine, kada će biti godišnjica sahrane njegovog sina, riješe slučaj. U suprotnom će, najavio je, lijes mrtvog sina donijeti na glavni trg. “Tko god me bude pokušao spriječiti da to učinim, završit će u raki”, poručio je.

