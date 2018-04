Članovi ove subkulture mahom su seksualno frustrirani muškarci koji su stvorili čitavu ideologiju oko premise da je svijet nepravedan prema neprivlačnim heteroseksualnim muškarcima. Svoje pretpostavke pokušavaju potvrditi raznim napola shvaćenim ili potpuno neshvaćenim znanstvenim teorijama.

Alek Minassian, čovjek koji je ubio desetero ljudi u svom krvavom pohodu u Torontu, nedugo prije napada na svojoj je Facebook stranici objavio zagonetnu poruku koja se odnosila na jednog drugog masovnog ubijicu, Elliotta Rodgera koji je prije četiri godine hicima iz oružja usmrtio šest osoba. ‘Incel rebellion has already begun. We will overthrow all the Chads and Stacys’, pisalo je u spornoj Facebook poruci.

Minassianov Facebook račun je nakon napada izbrisan, ali čini se kako se ovog masovnog ubojicu može povezati sa takozvanim ‘incel’ pokretom. Radi se o nazivu koji potječe iz engleske sintagme ‘involuntary celibate’ ili u prijevodu – celibat protiv svoje volje. Pokret je to koji je nastao na temeljima kolektivne seksualne frustracije koja je rezultirala izrazito mizoginističkom online subkulturom.



Ova subkultura ima i svoj forum incel.me na kojem se pripadnika pokreta definira kao osobu koja ‘se ne seksa iako to želi su joj uskraćena zadovoljstva veze’. U njihovu riječniku ‘Chad’ je muškarac koji je seksualno uspješan dok se takva žena naziva ‘Stacy’. Tako je dešifrirana Minassianova poruka.

Članovi ove subkulture mahom su seksualno frustrirani muškarci koji su stvorili čitavu ideologiju oko premise da je svijet nepravedan prema neprivlačnim heteroseksualnim muškarcima. Svoje pretpostavke pokušavaju potvrditi raznim napola shvaćenim ili potpuno neshvaćenim znanstvenim teorijama. Njihov krajnji zaključak jest – uskraćivanje seksa muškarcu je nepravedno.

Ovakva ideologija stvorila je ogorčenost spram žena koja se rasplamsala u opću mizoginiju pa nije nerijetko da pripadnici ove subkulture pozivaju na silovanja i napade na žene.

Neki od njih pribjegavaju krajnjim činovima nasilja pa je tako i ranije spomenuti masovni ubojica Elliot Rodger svoj pokolj opravdavao činjenicom da je još uvijek djevac te da se radilo o osveti svim ženama koje su ga odbile.

Stoga nije isključeno da je i manijak iz Toronta bio zadojen sličnom ideologijom te da je kombijem usmrtio 10 i ranio 14 osoba samo zato što je seksualno isfrustriran te smatra da je seks njegovo pravo.