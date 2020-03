ZAGONETAN FENOMEN: Zašto je u Njemačkoj tako malo umrlih od koronavirusa u odnosu na broj zaraženih?

U Njemačkoj je relativno nizak broj umrlih u odnosu na broj zaraženih s koronavirusom. Zašto je to tako?

Odnos broja zaraženih koronavirusom i umrlih od ove zaraze drastično se razlikuje od zemlje do zemlje, no posebno u oči upada relativno nizak broj umrlih u Njemačkoj u odnosu na broj zaraženih pa se postavlja pitanje koji je tomu razlog. “Da budem iskren, mi još uvijek znamo premalo o ovoj infekciji da bi dali odgovor na to pitanje”, rekao je za Njemačku novinsku agenciju (dpa) stručnjak Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) Richard Pebody.

On kaže kako je nizak broj umrlih od posljedica zaraze koronavirusom u usporedbi s brojem zaraženih još uvijek “zagonetan”. Smrtnost od koronavirusa u Italiji je dvadeset puta viša nego u Njemačkoj, govore aktualni podaci Sveučilišta Johns Hopkins. I broj zaraženih je u usporedbi s brojem stanovnika nizak.

Pebody, međutim, odbija direktnu usporedbu ove dvije zemlje. “Ne možemo miješati kruške i jabuke. Okviri u kojima se razvija epidemija se razlikuju od zemlje do zemlje”, rekao je stručnjak SZO-a.

ZARAŽENI MLADIĆ JAVIO SE IZ KLINIKE FRAN MIHALJEVIĆ: ‘Vaše neodgovorno ponašanje može ubiti’

Stupanj epidemije

Kao jedan od razloga različite smrtnosti u slučaju zaraze koronavirusom Pebody navodi trenutak nastupanja epidemije. “U Italiji i Španjolskoj je epidemija vjerojatno počela ranije i dalje se razvila nego u Njemačkoj. Tamo su se prvi slučajevi pojavili mnogo ranije, a da nisu bili otkriveni i tako se virus neprimjetno širio stanovništvom”, kaže Pebody.

Potom je trebalo nešto vremena da se uslijed infekcije razviju zdravstvene komplikacije. Neki pacijenti možda su proveli tjedne na intenzivnoj njezi prije nego li su neki od njih umrli.

KINESKI DRŽAVNI MEDIJI TVRDE: Drugi val izbijanja koronavirusa u Kini je ‘neizbježan’ zbog dva razloga; ‘Situacija je vrlo teška’

Dob

S obzirom da mnoge zemlje nisu obavile dovoljno testova, možemo samo znati prosječnu dob onih za koje je dokazano da su zaraženi. No moglo bi biti mnogo mladih ljudi kod kojih postoji virus, a da im se nisu pojavili ozbiljni simptomi.

Prosječna dob ljudi s koronavirusom u Italiji je daleko najviša u odnosu na mnoge druge zemlje, uključujući Njemačku. “U Njemačkoj je prosječna starost zaraženih 45, a u Italiji 63 godina”, poručio je preko Twittera njemački demograf Andreas Backhaus.

Backhaus je u članku objavljenom na internet stranici Medium naveo kako je usporedio Južnu Koreju i Italiju, uspoređujući one dane kad su obje zemlje imale približno jednak broj slučajeva. U Južnoj Koreji skoro 9 posto potvrđenih slučajeva bili su ljudi preko 70 godina, dok je takvih u Italiji bilo preko 40 posto.

Početkom ovog tjedna 19 posto potvrđenih slučajeva zaraze u Njemačkoj bilo je staro 60 godina i više, dok je više od polovice zaraženih bilo između 35 i 59 godina.

Testovi

Podaci o starosti puno toga kažu o testiranju. Da je u Italiji više mlađih ljudi testirano, brojevi bi vjerojatno dali drugu sliku. Michael Ryan, koordinator WHO-a za pomoć u kriznim slučajevima, ukazuje na to da je velik broj slučajeva prošao ispod radara.

“Njemačka je pak vrlo agresivna u strategiji testiranja tako da se možda otkriva više blagih slučajeva u ukupnoj brojci zaraženih”, kaže on.

STRUČNJAK TVRDI: ‘U krizi su Hrvati poslušniji od Francuza, ali ne i od Kineza’; Objasnio ulogu straha, a dotakao se i teorija zavjere

Kvaliteta zdravstvene skrbi

Kao posljednji argument stručnjaci WHO-a navode i opremljenost bolnica. Tu je Njemačka u povoljnijem položaju od svojih EU partnera. Što su bolnice bolje spremne za izbijanje zaraze, više će života biti spašeno”, kaže Ryan.

Tri su faktora ovdje ključna: broj kreveta u intenzivnoj njezi, je li na raspolaganju dovoljno zaštitne opreme i je li osoblje obučeno za skrb o pacijentima u intenzivnoj njezi.

Italija je prije krize, sa svojih 60 milijuna stanovnika, imala oko 5000 kreveta na odjelima intenzivne njege. Od izbijanja epidemije postavljani su novi kreveti. Velika Britanija, s oko 66 milijuna stanovnika, ima 4100 kreveta u intenzivnoj njezi.

Njemačka je daleko ispred njih, sa oko 28.000 kreveta na intenzivnoj njezi na 83 milijuna stanovnika, a ovaj broj bi se trebao udvostručiti kao odgovor na izbijanje zaraze.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.