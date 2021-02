ZADNJA STVAR KOJU ŽELITE VIDJETI TIJEKOM LETA: Snimka djeluje zaista zastrašujuće

Zrakoplovu United Airlinesa koji je u subotu poletio iz američkog Denvera za Honololu, ubrzo nakon uzlijetanja zapalio se motor. Srećom, nitko nije stradao

„Neki su mi govorili da su se ljudi molili i grlili svoje najdraže“, opisuje na korisnik koji je na Twitteru objavio i snimku zapaljenog motora.

A passenger on United 328 took this video of flames shooting out from the engine. Some people told me they said prayers and held their loved ones' hands as they looked out the window. Flight was on its way to Hawaii from Denver. Glad everyone onboard is safe #9News pic.twitter.com/c8TNYlugU2

— Marc Sallinger (@MarcSallinger) February 20, 2021