ZABRINJAVAJUĆE UPOZORENJE: ‘Novi svjetski poredak je stigao. O jednom čovjeku ovisi koliko će biti turbulentno’

“Svijet se promijenio, bez obzira gdje živite,” smatra politički analitičar CNN-a

U svojem komentaru za CNN poznati analitičar Nic Robertson analizirao je situaciju na međunarodnoj sceni i što se može očekivati kada je riječ o narednom razdoblju koje je pred nama.

Može Velika Britanija i sama

“Britanska premijerka Theresa May skoro je pobijedila. Izuzev ako dođe do neke intervencije u posljednjoj minuti, Brexit će se dogoditi 29. ožujka. To je jedini logični zaključak strategije Therese May do sada”, smatra Robertson.

Poznati analitičar navodi kako Velika Britanije može nastaviti sama, kako je i to uspjela poprilično dobro tijekom većine svoje povijesti, ignorirajući dane castva kada se povezala s ostatkom svijeta i krivo shvatila da su njezine kolonije ekstenzija nje same.

Robertson se zapitao koje će mjesto Velika Britanija zauzeti i što uopće znači proširenje svijeta danas.

Posebna veza sa SAD-om

Mnogima je Brexit upravo simptom globalnih promjena, iako je to više slučaj uskogrudne politike na stereoidima. Velika Britanija ulazi u geopolitički scenarij u kojem je teško zamisliti kako je sve ovo počelo.

‘Uzmimo u obzir posebni odnos Velike Britanije i SAD-a. SAD danas za razliku od SAD-a koji su vodili prethodni predsjednici ispituje transatlanske veze do točke u kojem se vojni savez NATO-a nikad nije činio toliko u opasnosti. Odnos je preživio Hladni rat, ali se bori s toplo-hladnim kolebanjima američkog predsjednika Donalda Trumpa koji, bez obzira što Europljani misle, i dalje ima lojalnu bazu oko jedne trećine američkih glasača”, navodi Robertson koji dodaje kako stavovi Donalda Trumpa neće nestati sa završetkom njegova mandata.

CNN OBJAVIO VELIKU ANALIZU, NE ZVUČI DOBRO: ‘Ovaj stari, udobni poredak će se duboko promijeniti – i to neće biti lako podnijeti’

Europska unija

Europske nade za razdoblje poslije Brexita o uspješnom odvajanju dovest će do ružnog suočavanja s realnošću. Jednom odvojeni od umarajućih diverzija Brexita, EU će zahtijevati pažnju na niz gorućih problema, a ne samo fokus na unutarnje sukobe EU-a i rastući nacionalizam koji dovodi u pitanje temeljne vrijednosti Unije.

Europa sada ima odnos Iranom koji je drugačiji od onog koji imaju Amerikanci, a Amerika je preokrenula desetljeća vanjske politike zahtijevajući novi transakcijski svjetski poredak zbog kojih će imati vodeću poziciju.

“Svijet se promijenio, bez obzira gdje živite,” smatra politički analitičar CNN-a.

On smatra kako je klimatska promjena ustvari globalno zatopljenje, koje se dogodilo.

“Zabrana slamki i plastičnih vrećica nije dovoljno. Mi smo davno to prošli. Konzumiramo svijet preko naših mogućnosti. Događaj na horizontu koji je predvidio sve to je stigao. Ja mogu naručiti svoju jaknu i cipele na svojem mobitelu na putu do posla i do ručka oni su na mom stolu, ali prava cijena je veća od one na mom računu,” tvrdi Robinson.

Rusija i Kina

Analitičar za međunarodnu politiku navodi kako Rusija proizvodi brže i pametnije rakete od SAD-a, a Kina je militarizirala otoke i zahtjeva prihvaćanje svoje morske granice. SAD dopušta Kim Jong Unu, i stoga i Kini, da radi što želi oko onoga što prolazi kao politika Bijele kuće za nuklearno oružje Sjeverne Koreje.

“Novi svjetski poredak je stigao. Onaj koji smo cijenili dvije generacije je gotov. Taj svjetski poredak je bio sagrađen na pepelu Drugog svjetskog rata i trajao je jednako dugo koliko su i lekcije o masovnim pogubljenjima”, tvrdi Nic Robertson i dodaje: “Moja majka će imati 80 godina idući mjesec. Ona je rođena kada je Hitler približio zapaljenu šibicu europskom drvu za potpalu. Moj otac koji je imao tri godine s poteškoćom se sjeća svoje karijere, a kamoli razloge zašto je krenuo tim putem”.

Ne boje se rizika

Njegova poanta je sljedeća: sjećanja i umovi koji su nas vodili proteklih sedam stabilnih i uspješnih desetljeća rasta sa Sjedinjenim Američkim Državama na čelu su završena. Naslijeđe svih tih opreznih vođa koji su gradili zajednički konsenzus zamijenjena je populistima koji se ne boje rizika, koji su voljni baciti kocku bez da imaju pažljiv izračun o tome što se nalazi na drugoj strani odluke.

“Oni su došli za stol punih džepova, ali su kratki s iskustvom što znači kada se država suočava s problemima. Simbol za to može biti način kako se pokušava riješiti kriza u Venezueli. Brze odluke dovode do posljedica koje traju”, smatra CNN-ov analitičar.

Trump je preuzeo vodstvo i dao podršku samoproglašenom predsjedniku Juanu Guaidu, dok je Europa zastala i učinila isto. Kina, Rusija, Turska dala je podršku Nicolasu Maduru koji, kako se čini, ima podršku Saudijske Arabije.

Sve ovisi o Trumpu

“Slobodno si oprostite osjećaj deja-vu, kao da je glazba Hladnog rata ponovo počela. Ovaj puta su strane posložene drugačije, te ih je više, ne samo zbog iznenadne nepredvidljivosti povlačenja Saudijske Arabije i njezinih saveznika na Bliskom istoku. Na najjednostavnijoj razini, Kina je u usponu i postoji jako malo objašnjenja zašto saudijski prijestolonasljednik Muhamed bin Salman, koji je ispao iz milosti SAD-a, uskoro odlazi u posjeti Kini”, smatra novinar.

Rusija, koja više nije polarizirajuća kao što je bila tijekom Sovjetskog Saveza, igrač je koji sve može pokvariti. Putin iz prikrajka promatra oslabljenu Europu u procesu prestrojavanja. A Trump, i dalje američki predsjednik, najmoćniji čovjek na svijetu, drži ključeve odgovora na pitanje koliko će turbulentne biti idućih nekoliko godina.