ZABORAVITE SVE OPTIMISTIČNE NAJAVE, NOVI VAL PANDEMIJE DONOSI NOVU RECESIJU: ‘Udario je tako brzo, oporavak će trajati godinama’

Prema najnovijim procjenama MMF-a, pandemija će se smiriti tek 2022. godine, a oporavak će potrajati godinama. Glavna ekonomistica Svjetske banke Carmen Reinhart upozorava kako će ‘za potpuni oporavak gospodarstva trebati čak pet godina’

Novi val pandemije koronavirusa prijeti izazivanjem nove recesije, i to u posljednjem tromjesečju ove godine, upozoravaju Financial Times i mnogi drugi zapadni mediji. Procjena je ekonomista da bi, umjesto nastavka gospodarskog oporavka koji je počeo tijekom ljeta, Europa zajedno s Hrvatskom mogla kraj godine dočekati s još jednim ekonomskim padom, iako ne tako dubokim kao proljetos, piše Novi list.

“Ne mogu vjerovati da je drugi val tako brzo udario. Vidimo da se gospodarski rast preokreće u negativni, u nekoliko zemalja u četvrtom tromjesečju. Još jedna recesija je apsolutno moguća”, kaže Katharina Utermöhl, ekonomistica iz Allianza.

Čeka nas recesija s dvostrukim dnom

Iako vlasti diljem Europe nastoje izbjeći novi “lockdown”, ponovno naglo širenje virusa prisiljava ih na zaoštravanje mjera i sprečavanje okupljanja u zatvorenim i otvorenim prostorima, ponegdje čak uvođenjem policijskog sata. Među ostalim, vlasti zaoštravaju mjere i da bi spriječile kolaps zdravstvenog sustava u kojem bi se, zbog nekontroliranog porasa broja zaraženih, oboljeli od Covida-19 i ostalih bolesti liječili pod nenormalnim uvjetima.

Dok je Europska središnja banka (ESB) još u rujnu popravila ovogodišnje izglede za eurozonu, uvjerena da će u posljednjem kvartalu doći do gospodarskog rasta od 3 posto, sada poput ostalih financijskih institucija odustaje od tih optimističnih prognoza. Povrh svega, ekonomski pad dodatno može pogoršati i poremećaj zbog Brexita.

“Zbog krivulje oživljavanja virusa, uz posljedične blokade poslovanja i šokove ekonomskom povjerenju, recesija s dvostrukim dnom postaje središnji scenarij za gospodarstvo”, kazala je Lena Komileva, glavna ekonomistica u kući G+ Economics.

‘Oporavak će potrajati godinama’

Kako sada stvari stoje, u vodu padaju i predviđanja Europske komisije da će se gospodarstvo EU oporaviti od krize već za dvije godine. Prema najnovijim procjenama MMF-a, korona će se smiriti tek 2022., a oporavak će “potrajati godinama”. Nova glavna ekonomistica Svjetske banke Carmen Reinhart upozorava, pak, kako će “za potpuni oporavak gospodarstva trebati čak pet godina”, piše Novi list.

Svjetska banka i MMF nastavljaju pozivati vlade da ni slučajno ne prekinu financijsku potporu gospodarstvu, jer će u suprotnome doći do masovnih bankrota i masovne nezaposlenost. Tako je, poput vlada brojnih zemalja, i hrvatska Vlada jučer najavila nastavak novčane pomoći poduzećima pogođenima krizom. No, kritičari upozoravaju da će golemi troškovi za spašavanje gospodarstva izazvati poremećaje u javnim financijama i velike proračunske deficite, kako ove tako i idućih godina. Reinhart smatra da će državna intervencija prouzročiti eksploziju zaduženosti, ali da vlade nemaju izbora, ni one u razvijenim zemljama, kao i one u zemljama u razvoju. Ona to uspoređuje s ratom.

“Dok bolest bjesni, što drugo možete učiniti? Najprije se trebaš pobrinuti da dobiješ rat, a onda ćeš smisliti kako to platiti”, dramatično je poručila glavna ekonomistica Svjetske banke pozvavši međunarodne vjerovnike na uvođenje moratorija na kredite te djelomični oprost dugova državama.

