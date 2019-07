‘ZABORAVIO’ JEDNOGODIŠNJE BLIZANCE U AUTU I OTIŠAO NA POSAO: Našli su ih nakon 8 sati mrtve i s pjenom na ustima

Juan Rodriguez zaradio je optužnicu s četiri točke nakon što je u petak ostavio svoje blizance i otišao na posao u bolnicu, gdje je radio kao socijalni radnik

Jednogodišnji blizanci jučer su pronađeni mrtvi i s pjenom na ustima na stražnjem sjedištu jednog automobila u njujorškoj četvrti Bronx. Njihov otac, 39-godišnji Juan Rodriguez ostavio ih je u vrelom autu i otišao na posao. Policiji je rekao kako je zaboravio da su tamo, javlja New York Post. On je jutros optužen po dvije točke za ubojstvo bez predumišljaja i po dvije točke za ubojstvo iz nehata.

Policija je priopćila kako je otac oko 8 ujutro ostavio vozilo u kojem su bila njegova djeca, Mariza i Phoenix te otišao u bolnicu James J. Peters VA u Kingsbridgeu, gdje radi kao socijalni radnik. Dodaju kako se vratio u automobil oko 16 sati i shvatio da su djeca unutra tek kad je počeo voziti. Osim oca, još je jedna osoba pozvala policiju nakon što ga je vidjela da vrišti uz cestu na Kingsbridge Terraceu i Kingsbridge Roadu.

OTAC DJEVOJČICE (4) KOJA JE DVA SATA BILA U AUTU NA +40 U ŠOKU: Otišao na posao, a ona ostala unutra?

Brižni roditelji

Navodno je Hitna pomoć pronašla bebe koje ne dišu i s pjenom na ustima. Policija je razgovarala i s njihovom majkom u istoj policijskoj postaji gdje je njen suprug zadržan.

Tragedija je šokirala susjede obitelji u mjestu New City u okrugu Rockland. Susjed kaže kako je obitelj nedavno organizirala veliku zabavu za prvi rođendan blizanaca. Dodaje kako blizance i njihova četverogodišnjeg brata nikad nije vidio bez nadzora, a roditelje opisuje kao ljubazne i pažljive. Drugi susjed je izrazio svoje suosjećanje prema ocu i pitao se kako uopće živjeti nakon takve tragedije?

‘Oca treba zatvoriti’

“Nikad ne bi povrijedio svoju djecu. On je vrlo brižan otac. To je više nego ludo. To je najgora noćna mora roditelja”, rekao je susjed. Leonard P. je ispred policijske postaje u kojoj je otac zadržan dodao: “To je šokantno. Sada su dva mala anđela na nebu. Nadam se da će imati divan pokop. A otac? Treba ga zatvoriti”.

Drugi su susjedi podigli improvizirani spomenik od svijeća preko puta ulice gdje se otac zaustavio kada je shvatio da su blizanci ostali u autu. Tog je dana temperatura bila oko 27 stupnjeva. No, Consumer Reports upozorava kako i temperatura od 16 stupnjeva može izazvati fatalne uvjete u zatvorenom vozilu, gdje temperatura može u samo sat vremena porasti na 40,5 stupnjeva. Nacionalno vijeće za sigurnost navodi kako u u SAD-u prosječno38 djece umre ostavljeno u automobilima. Prošle godine ih je umrlo 52.