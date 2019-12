ZA TERORISTIČKA ZLODJELA MINIMALNO 14 GODINA ZATVORA? Johnson: ‘Nema nikakva smisla prijevremeno puštati na slobodu osuđene za terorizam’

Nakon napada hladnim oružjem u petak u Londonu, Johnson želi uvesti minimalnu kaznu od 14 godina zatvora za teroristička zlodjela

Britanski premijer Boris Johnson danas je objavio da za teroristička zlodjela želi uvesti minimalnu kaznu od 14 godina zatvora, poručivši da dosadašnjoj sudskoj praksi treba stati na kraj.

U petak je 28-godišnji Usman Khan, Britanac pakistanskog podrijetla, hladnim oružjem napao ljude u Londonu te dvije osobe nožem izbo na smrt. Khan je bio na uvjetnoj slobodi nakon što je 2012. zbog pripadnosti terorističkoj skupini koja je planirala izvesti napad na londonsku burzu – London Stock Exchange – osuđen na minimalno osam godina zatvora, da bi mu se kazna u žalbenom postupku povećala na 16.

ISLAMSKA DRŽAVA SE ‘POHVALILA’: ‘Napad nožem u Londonu izvršio je naš borac. Odazvao se na poziv’

Pušten na uvjetnu slobodu

No, pušten je na uvjetnu slobodu već nakon šest godina pridruživši se programu rehabilitacije. “Toj praksi treba stati na kraj, ponavljam, to mora prestati”, kazao je Johnson. Premijer smatra da bi kazna za teroristička i ekstremistička zlodjela koju izreče sud trebala biti odslužena do kraja, bez iznimke.

“Ako ste osuđeni za terorizam, trebala bi postojati obvezna minimalna kazna od 14 godina zatvora. Nema nikakva smisla da naše društvo prijevremeno pušta na slobodu osobe osuđene za terorizam i za teške zločine”, istaknuo je Johnson.

HRABRI PROLAZNICI POSTALI JUNACI NAPADA NA LONDONSKOM MOSTU: Bacili se na napadača naoružanog nožem i eksplozivnim prslukom

Napad tijekom konferencije

Pojasnio je da bi te manje promjene, za koje se zalaže od stupanja na premijersku dužnost u srpnju, “bile spriječile najnoviji napad”. Khan je napad izveo tijekom konferencije o rehabilitaciji zatvorenika u organizaciji sveučilišta Cambridge u zgradi na gotovo dva koraka od London Bridgea.

Islamska država je potvrdila da je počinitelj napada u Londonu njihov borac. IS je 2017. izveo napad u Londonu u kojem je ubijeno osam ljudi.