ZA SVE ONE KOJI SU SUMNJIČAVI: Dvostruko više je umrlih i hospitaliziranih od Covida nego kritično bolesnih od gripe

Rezultati studije objavljeni u časopisu Annals of the American Thoracic Society ukazuju na to da je u pacijenata koji su hospitalizirani zbog Covida-19 stopa smrtnosti bila dvaput veća nego u kritično bolesnih od gripe.

Covid-19 često se uspoređuje s gripom jer obje respiratorne infekcije imaju slične značajke, mogu se pojednostavljeno opisati kao blaga bolest ili kao teška respiratorna insuficijencija, u nekim slučajevima sa smrtnim ishodom.

No američki su znanstvenici proveli studiju koja je pokazala da je među pacijentima hospitaliziranim na odjelu intenzivne skrbi zbog Covida-19 smrtnost bila dvaput veća nego u kritično bolesnih osoba s gripom i to u omjeru od 40 posto prema 19 posto, neovisno o životnoj dobi pacijenta, spolu, komorbiditetima i težini bolesti.

Na intenzivnoj duže ostaju Covid pacijenti nego oboljeli od gripe

Vjeruje se da ovo prva studija provedena u Sjedinjenim Državama kojom su izravno uspoređivane kliničke značajke bolesti, laboratorijski rezultati i zdravstveni ishod među pacijentima oboljelim od Covida-19 i od gripe.

Glavna autorica istraživanja, dr. Natalie Cobb, pulmologinja i stručnjakinja za intenzivnu skrb na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Washingtonu i njezini kolege proučili su medicinsku dokumentaciju 65 kritično bolesnih pacijenata s covidom-19 i 74 onih s teškom gripom tipa A ili B koji su primljeni na odjele intenzivne skrbi bolnica u Washingtonu između 1. siječnja 2019. i 15. travnja 2020.

Studija je pokazala da je u pacijenata oboljelih od covida smrtnost iznosila 40 posto, u odnosu na 19 posto u pacijenata s gripom. Usto je prva skupina dulje ostajala na odjelu intenzivne njege – oko devet dana, u odnosu na kritično oboljele od gripe – četiri dana.

‘Cijepite se protiv gripe’

Također, prva je skupina bila dulje priključena na respirator, tim su pacijentima pluća lošije funkcionirala i kod njih se češće razvila teška upala pluća nego u kritično bolesnih pacijenata s gripom.

“Razlika, koja može pojasniti i veću smrtnost je u puno većoj učestalosti ARDS-a (sindroma akutnoga respiratornog distresa) među kritično bolesnim pacijentima s Covidom u odnosu na kritično oboljele od gripe, a omjer iznosi 63 posto prema 26 posto”, rekla je dr. Cobb.

“Zbog svega navedenog snažno potičem ljude da se cijepe protiv gripe, da se pridržavaju mjera fizičke distance i da nose maske kako bismo svi zajedno ograničili širenje Covida-19”, poručila je dr. Cobb.

