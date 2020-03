ZA PREMIJERA SARAJEVSKE ŽUPANIJE PO PRVI PUTA IMENOVAN HRVAT: ‘Ja sam autentični sarajevski Hrvat i ponosni Bosanac i Hercegovac’

Za Marija Nenadića, prvog Hrvata premijera Sarajevske županije i njegovu vladu glasovalo je 18 jedva skupljenih zastupnika od ukupno 35 članova skupštine

Zastupnici u skupštini sarajevske županije imenovali su u utorak novu vladu predvođenu Strankom demokratske akcije (SDA), a prvi put otkako su 1994. godine uspostavljene županije premijer je postala osoba hrvatske nacionalnosti. Glasovima jedva skupljene većine koju čini 18 od ukupno 35 zastupnika, novi predsjednik vlade Sarajevske županije postao je Mario Nenadić (55), kao kandidat kojeg je predložio bošnjački Savez za bolju budućnost (SBB) Fahrudina Radončića.

Uz SDA i SBB u novoj vladi koja ima pojedinačno najveći proračun od svih županija u Federaciji BiH, oko 500 milijuna eura, nove ministre postavila je i Demokratska fronta (DF) Željka Komšića. Premijer Nenadić je kazao da on je kandidat SBB-a no kani predstavljati sve stranke koje su dogovorile koaliranje, a u izlaganju je istaknuo da se osjeća “autentičnim Hrvatom”.

“Ja sam autentični sarajevski Hrvat i ponosni Bosanac i Hercegovac”, kazao je Nenadić. Dodao je da su on i cijela njegova obitelj vezani za Sarajevo i u njemu kane nastaviti živjeti i raditi.

‘Netko je postao Srbin’

Nacionalno pitanje u jednom je trenutku blokiralo raspravu i odlučivanje o imenovanju nove vlade jer je Nenadić u izlaganju nabrojao kako je čine ministri Bošnjaci, Hrvati i ostali no nije spomenuo niti jednog ministra Srbina iako je ravnopravna nacionalna zastupljenost kod izbora dužnosnika ustavna i zakonska obveza.

Nakon toga slijedila je stanka, a Nenadić se potom vratio s tvrdnjom da u vladi pak ima jednog ministra Srbina. Sve je to naknadno objašnjeno konstatacijom kako se mislilo da je kandidat za ministra privrede Draško Jeličić Hrvat, no on se naknadno izjasnio kao Srbin.

“Uzeli su pauzu od 15 minuta i netko je postao Srbin u pauzi. U vremenu kad se (Milorad) Dodik na ovakav način bavi politikom, kad nam stalno šalje secesionističke poruke ni on ne radi ovakve stvari”, bio je komentar oporbenog zastupnika Elmedina Konakovića.

Hadžihafizbegović dužan uslugu

Imenovanje nove vlade Sarajevske županije obilježio je i korupcijski skandal zbog kojeg je glumac Emir Hadžihafizbegović morao odustati od kandidature za ministra kulture jer ga je potpredsjednik SDA Asim Sarajlić označio kako osobu koja mu je “dužna uslugu”.

DF i SBB bili su članovi i ranije vlade predvođene liberalnom Našom strankom (NS) no odlučili su je srušiti i pridružiti se SDA s kojom su u koaliciji i na državnoj razini.