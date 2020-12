ZA GNJEVNOG TRUMPA NEMA SRETNOG BOŽIĆA: Kriza je zahvatila ‘predsjednika kaosa’ čije ponašanje postaje sve čudnije

Trump, opsjednut teorijama izbornih zavjera, uz saveznike koji ga napuštaju i odlučan da sa sobom povuče protivinike, nije u blagdanskom raspoloženju

Kad su helikopteri s gnjevnim Donaldom Trumpom poletjeli u srijedu s travnjaka Bijele kuće, jedan od zadnjih puta u njegovu predsjedničkom mandatu, Amerikancima je za Božić kao poklon ostavio kaos, piše francuska novinska agencija Afp.

Republikanac se sa suprugom Melanijom otputio na odmor u svoje raskošno ljetovalište Mar-a-Lago na Floridi.

Iz helikoptera Marine One predsjednički par mogao je vidjeti spektakularni prizor Bijele kuće, ukrašene poput bombonijere s božićnim vijencima i crvenim mašnama na svakom prozoru.

No sat prema inauguraciji budućeg predsjednika Joea Bidena 20. siječnja otkucava i neće biti još mnogo prigoda da uživa u tome.

A Trump, opsjednut teorijama izbornih zavjera, uz saveznike koji ga napuštaju i odlučan da sa sobom povuče protivinike, nije u blagdanskom raspoloženju.

‘Predsjednik kaosa’

Kriza je zahvatila muškarca kojeg pobornici nazivaju “glavnim ometačem”, a kritičari “predsjednikom kaosa”.

Većina krize njegovo je vlastito djelo:

– Pokušaj da preokrene rezultat američkih predsjedničkih izbora.

– Neočekivana odluka da odbije potpisati ogromni plan ekonomskog oporavka za Amerikance koji se nose s gospodarskim posljedicama koronakrize, inzistirajući u zadnji čas da se program prepravi.

– Odabir da uglavnom ne kaže ništa, osim da umanji razmjere nečega što drugi visoki američki dužnosnici i zastupnici Kongresa opisuju kao razorni ruski kibernetički napad.

– Ulaganje veta na zakon o financiranju američkih oružanih snaga.

– Objava rata vodećim članovima Republikanske stranke zbog toga što su se usudili priznati Bidenovu pobjedu na izborima.

Unatoč hvalisanju, pozer koji je četiri godine okupirao pažnju medija, svoje stranke i čitave zemlje, sad se pretvara u sve slabiju figuru.

Uobičajeno polijetanje helikoptera Marine One s južnog travnjaka Bijele kuće bila je omiljena pozornica Trumpa koji bi tamo držao svoje pretenciozne nastupe pred medijima.

Hvališući se, zabavljajući i napadajući bez priprema Trump je malo što volio kao ‘helikopterske razgovore’ s novinarima koji bi se natiskali da čuju što najveća svjetska medijska zvijezda ima reći uz zvuk motora vojnog helikoptera spremnog za polijetanje.

No od poraza na izborima 3. studenoga i upuštanja u očajničku misiju preokretanja rezultata američkih predsjedničkih izbora Trump se gotovo više uopće na pojavljuje u javnosti pri obavljanju dužnosti.

Loše raspoložen

Njegov zadnji dulji susret s novinarima bio je kad je loše raspoložen odgovarao na pitanja na američki Dan zahvalnosti 26. studenoga.

Nekad epski odlasci u helikopteru Marine One sada su svedeni na rutinsko ‘hvatanje’ prijevoza do zračne luke.

Uz restrikcije koje je nametnula epidemija koronavirusa tek desetak novinara sada prati te odlaske, što znači da je, čak i da Trump odluči zastati i razgovarati, stara manična energija nestala.

Službeni događaji u Bijeloj kući, iznimno rijetki od izbora, održavaju se bez prisustva kamera za razliku od prije kad je Trump redovito zvao novinare.

Zapanjujuća prijetnja u utorak navečer da se odbija paket pomoći u koronakrizi objavljena je u ranije snimljenom videu na Twitteru daleko od novinarskog zbora koji prati Bijelu kuću.

Mnogo je objašnjenja Trumpova neuobičajenog poslijeizbornog ponašanja.

Njegovi odani sljedbenici kažu da Trump naprosto koristi svoje zakonsko pravo da dokaže svoje tvrdnje, bez obzira na to koliko bile nevjerojatne, da su, kako je opet u utorak tvitao, “NAMJEŠTENI IZBORI!!!”.

Najtvrdokorniji kritičari, pozivajući se na Trumpovo spominjanje korištenja vojske u kontekstu ponavljanja izbora, kažu da se radi o diktatorskim sklonostima.

Postoji li objašnjenje?

Manje dramatične ocjene svode se na to da Trump slijedi svoj instinkt trgovca. Odlučan da njegov brend ostane na životu nakon siječnja Trump radi ono u čemu je najbolji: prisvaja svjetla reflektora, izbezumljuje političare i oduševljava svoju strastvenu bazu.

No ovog je tjedna televizijski propovjednik Pat Robertson, veliki Trumpov pobornik, ubacio u opticaj četvrtu intrigantnu mogućnost – da Trump živi u “alternativnoj stvarnosti” u kojoj iskreno vjeruje u ono što govori.

“On to stvarno misli”, kazao je u ponedjeljak Robertson na kršćanskoj televiziji Christian Broadcasting Network.

“Ljudi kažu – on laže o ovome i onome. No, ne laže”, kaže Robertson. “Za njega je to istina”.