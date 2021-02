WHO PRIGRLIO NOVU KINESKU TEORIJU? Kažu da koronavirus nije pobjegao iz laboratorija, sad im je ‘na piku’ nešto drugo

Tim znanstvenika Svjetske zdravstvene organizacije odbacio je teoriju da se koronavirus proširio iz laboratorija u Wuhanu te prihvatio kao vjerojatnu novu teoriju koju forsira Peking – da je zaraza u Wuhan došla preko smrznutog uvoznog mesa

Znanstvenici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) dali su za pravo kineskim vlastima, koje tvrde da je pandemija koronavirusa vjerojatno započela izvan Kine, a u Wuhanu je buknula zbog uvoza smrznute hrane. Tim od 14 znanstvenika završio je svoju jednomjesečnu istragu o podrijetlu pandemije, eliminiravši samo jednu od četiri teorije o tome kako se virus proširio Wuhanom, a potom i svijetom.

Naime, tvrde da je mogućnost bijega virusa iz laboratorija “krajnje nevjerojatna” te da se više uopće ne bi trebala razmatrati. S druge strane, Peter Embarek, vođa istraživačkog tima WHO-a tvrdi kako bi trebalo provesti daljnja istraživanja o tome je li virus uvezen u zemlju, najvjerojatnije na smrznutom mesu kakvo se prodaje na tržnici Huanan, gdje su u prosincu 2019. otkriveni prvi slučajevi zaraze.

Iako je Kina u više navrata pokušavala svaliti krivnju na druge zemlje, ovo istraživanje će, upravo zbog toga što ide na ruku tim tvrdnjama, dati dodatne argumente kritičarima WHO-a koji smatraju da Kina preko te organizacije nastoji dodatno ojačati ulogu u međunarodnim odnosima te manipulirati podacima koje je WHO trebao otkriti.

“Kako je utvrđeno da je rastući broj sporadičnih izbijanja zaraze povezan s uvoznim proizvodima hladnog lanca, drugi su dijelovi svijeta, poput Europe i američkog kontinenta, navodno otkrili znakove zaraze prije Wuhana. Stoga se postavlja nova hipoteza – je li zaraza u Wuhanu potekla od smrznute hrane?”, pitali su se novinari Global Timesa u prosincu prošle godine.

KORONAVIRUS NIJE POBJEGAO IZ LABORATORIJA: Objavljeni su prvi rezultati velike istrage – dokazi upućuju na šišmiše

Konstantna paljba kritičara

Kineski su dužnosnici, na tom tragu, za širenje zaraze optužili Bangladeš, SAD, Grčku, Indiju, Italiju, Češku, Rusiju, Srbiju i Australiju. Diplomatski odnosi s Australijom postali su narušeni, nakon što je njihov premijer Scott Morrisom zatražio istragu podrijetla koronavirusa i zataškavanja podataka. Službeni je Peking na to odgovorio nizom neslužbenih zabrana, povećanih carina i blokada uvoza proizvoda iz Australije. Tako je, primjerice, australska vinarska industrija pogođena carinom od 212 posto. Australci pripremaju pravni spor pred Svjetskom trgovinskom organizacijom.

WHO je bio pod konstantnom paljbom kritičara, među kojima se isticao bivši američki predsjednik Donald Trump, koji je i sam umanjivao razmjere pandemije i težinu bolesti sve dok nije bilo prekasno. Šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus je također suočen s kritikama zbog pohvala Kini i njenoj “predanosti transparentnosti” usprkos snažnim sumnjama u podatke iz Pekinga i slučajeve zataškavanja u prošlosti. Njegovu kandidaturu za šefa te organizacije poduprle su kineske vlasti, a još je ranije otkriveno kako je Peking često donirao velike svote novca vladama ili organizacijama čiji je on bio član, piše Daily Mail.

Podržali nove teorije iz Pekinga

Doktor Embarek također je podržao tvrdnje iz Pekinga da nema dokaza o prijenosu “u Wuhanu ili negdje drugdje” u Kini prije prosinca 2019., unatoč višestrukim studijama koje sugeriraju da je virus cirkulirao diljem svijeta nekoliko mjeseci ranije. Naglasio je da njegov tim nije uspio utvrditi odakle virus potječe i kako je prešao na ljude, ali je razvio četiri teorije.

Najvjerojatnija od njih jest da virus prešao sa životinje domaćina na životinju prijenosnicu koja je bila u bliskom kontaktu s ljudima. U životinje prijenosnice spadaju i smrznuti proizvodi kakvi se prodaju na tržnicama u Wuhanu, a nije isključio niti meso iz uvoza, što je već druga teorija.

Treća izgledna teorija jest da je virus prešao izravno sa životinje domaćina na čovjeka. Iako se nagađalo kako su krivci šišmiši, činjenica je da oni s ljudima nisu u bliskom kontaktu, a i brisevi koji su uzeti s njih i desetaka tisuća raznih drugih životinja u Kini bili su negativni. Odbačena je teorija u koju se najviše sumnjalo, a to je da je virus pobjegao iz laboratorija Virološkog instituta u Wuhanu.

“Iako su neki rani slučajevi bili usko povezani s tržnicom morskih plodova Huanan, drugi su bili povezani s drugim tržnicama, a ostali slučajevi uopće nisu povezani s tržnicama. Vjerojatno je tržnica Huanan djelovala kao žarište prijenosa virusa, ali virus je u isto vrijeme prenesen i drugdje. Na temelju trenutnih podataka nije moguće utvrditi kako je virus došao na tržnicu Huanan”, rekao je šef kineskog istraživačkog tima za Wuhan, doktor Liang Wannian te dodao da najraniji zabilježeni slučaj, 8. prosinca 2019. nije imao veze ni s jednom tržnicom te da su brisevi zaraženih djelatnika Huanana otkrili jako male razlike u virusu, što implicira da je bio prisutan kod ljudi duže, ali neodređeno vrijeme prije izazivanja zaraze.

JESU LI ZNANSTVENICI LABORATORIJA U WUHANU KRIVI ZA ŠIRENJE VIRUSA? ‘Golim rukama pregledavali su šišmiše, dirali su i njihov izmet…’

Šetali po izložbama, ali ne i po tržnicama

No, misija WHO-a od početka je bila puna prepreka. Najprije su znanstvenici kasnili zbog papirologije, a potom su morali provesti i dva tjedna, odnosno gotovo pola istraživanja, u samoizolaciji. Kasnije su se pojavile i tvrdnje da su dobili tek malo više podataka od kineskih propagandnih medija. Navodno su proveli svega sat vremena na tržnici Huanan, ali su zato posjetili propagandnu izložbu koja slavi oporavak Kine od pandemije.

U Virološkom su institutu proveli svega četiri sata te su uglavnom razgovarali sa znanstvenicima, između ostalih i s vodećim stručnjakom za koronaviruse u šišmiša, doktorom Shijem Zhenglijem. Stručnjaci WHO-a su često primali znanstvenike u svojim hotelskim sobama. U međuvremenu je Associated Press otkrio da je kineska vlada spriječila znanstvenike da razgovaraju s novinarima te im postavila ograničenja u istraživanju.

“Kad smo razgovarali s jednim od prvih slučajeva, odmah pomislite da moraju imati neke vrlo posebne navike, poput planinarenja ili držanja divljih životinja kod kuće. Ali, umjesto toga shvatite da su jako slični nama; provode dane na internetu, rade iste poslove, bave se istim aktivnostima i sportom kao što se mnogi od nas bave. Ilustrirajući koliko je ovaj posao složen, nije moguće doći do svih odgovora nakon nekoliko tjedana proučavanja. To treba činiti sustavno, gradeći malo po malo da bismo dobili odgovore i to ćemo nastaviti raditi s našim kineskim kolegama”, rekao je Embarek u zaključku svog izlaganja rezultata istrage.

KINA NUDI CJEPIVO ISTOČNOJ I SREDNJOJ EUROPI; Plenković: ‘To je jedinstvena inicijativa koja gradi mostove između Europe i Azije’

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.