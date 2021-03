WHO PORUČUJE EUROPI DA NASTAVI KORISTITI ASTRAZENECU: ‘Koristi premašuju rizike’; EMA objavila da je započeo ključni sastanak

Koristi cjepiva protiv covida-19 AstraZenece premašuju moguće rizike i zemlje diljem Europe bi ga trebale nastaviti koristiti kako bi spasili živote, poručio je u četvrtak direktor ogranka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za Europu.

U međuvremenu, Europska medicinska agencija (EMA) oko 13.30 sati objavila je kako je započeo sastanak na kojem će se odlučiti što dalje s AstraZenecinim cjepivom.

EMA’s safety committee (PRAC) is holding an extraordinary meeting on the investigation on #COVID19vaccine AstraZeneca and thromboembolic events. Once the meeting is over, we will communicate the conclusions on the Agency’s website

