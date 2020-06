WHO OPET STVARA ZBRKU: Prvo su rekli da su asimptomatski prijenosi korone rijetki, a sada to povlače: ‘Riječ je o nesporazumu’

Velik broj znanstvenika kazao je da komentari dr. Van Kerhove iz Svjetske zdravstvene organizacije ne odražavaju rezultate trenutnih znanstvenih istraživanja

Socijalna distanca i nošenje maski diljem svijeta tijekom pandemije rezultat je naredbi vlasti u gotovo svim zemljama svijeta, a vlasti su slušale preporuke i savjete Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Jedan od razloga za te preporuke su asimptomatični ljudi koji mogu prenijeti virus dalje bez da oni sami imaju simptome korone. WHO je prvo rekao da su asimptomatski prijenosi koronavirusa “vrlo rijetki”, a već sada povlače izjavu i govore da je “došlo do nesporazuma”.

Jedna od najboljih stručnjakinja iz WHO-a, epidemiologinja dr. Maria Van Kerkhove, na novom brifingu je rekla da se ta izjava temeljila na samo dvije ili tri studije i da se ne može reći da su asimptomatski prijenosi rijetkost, javlja New York Times. Kazala je da procjene prenošenja virusa od ljudi bez simptoma potječu prvenstveno iz modela koji možda ne daju točan prikaz. Istaknula je da su asimptomatični prijenosi “otvoreno pitanje” i da će “ostati otvoreno pitanje”.

WHO pod paljbom kritika znanstvenika

Oštra kritika WHO-u stigla je od znanstvenika koji navode da organizacija stvara veću zbrku s koronavirusom s obzirom na dalekosežne posljedice na javnu politiku. Zašto? Jer su vlade diljem svijeta preporučile nošenje maski za lice i mjere socijalne distance zbog rizika od asimptomatskog prijenosa virusa. Velik broj znanstvenika kazao je da komentari dr. Van Kerhove ne odražavaju rezultate trenutnih znanstvenih istraživanja.

“Svi dokazi upućuju na to da ljudi bez simptoma mogu lako širiti SARS-CoV-2, virus koji uzrokuje infekciju Covid-19. Komunikacija preliminarnih podataka o ključnim aspektima koronavirusa može imati ogroman negativan utjecaj na način na koji javnost i donositelji politika reagiraju na pandemiju”, naveli su danas znanstvenici s instituta Harvard Global Health.

‘Ljudi su najviše zarazni dva dana prije nego razviju simptome’

Rad objavljen u travnju i koji je citiran na sve strane, sugerirao je da su ljudi najviše zarazni dva dana prije pojave simptoma. Procijenio je da je 44 posto novih infekcija rezultat prenošenja virusa od ljudi koji još uvijek nisu pokazivali simptome. Dr. Van Kerkhove i drugi stručnjaci WHO-a ponovili su važnost socijalne distance, osobne higijene, karantene i izolacije u kontroli pandemije.

Rasprava o prijenosu virusa nastala je dan nakon što je WHO rekao da su slučajevi dostigli novi jednodnevni globalni maksimum, sa 136.000 slučajeva u nedjelju. Prema bazi podataka New York Timesa od koronavirusa oboljelo je više od sedam milijuna ljudi širom svijeta, a virus je ubio najmanje 405.400 osoba.

