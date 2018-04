WHATSAPP UVODI NOVA PRAVILA U EUROPI: Promjena će se dogoditi u idućih par tjedana, neki više neće moći koristiti popularnu aplikaciju

Ta aplikacija, inače u vlasništvu Facebooka, od svojih će korisnika tražiti podatke o dobi prilikom slaganja s uvjetima korištenja. To će se dogoditi u idućih nekoliko tjedana.

Popularni servis za slanje poruka WhatsApp zabranit će mlađima od 16 godina korištenje te platforme u Europskoj uniji. Korisnici trenutno moraju imati najmanje 13 godina da bi mogli koristiti WhatsApp, no ta tvrtka sada mijenja pravila uoči uvođenja nove regulacije o privatnosti podataka u EU, piše BBC.

EU uredba o zaštiti podataka stupa na snagu 25. svibnja

Ta aplikacija, inače u vlasništvu Facebooka, od svojih će korisnika tražiti podatke o dobi prilikom slaganja s uvjetima korištenja. To će se dogoditi u idućih nekoliko tjedana. Ipak, još nije pojašnjeno na koji će se način primjenjivati ta dobna granica. Uredba EU o zaštiti podataka, koja stupa na snagu 25. svibnja, omogućit će ljudima više kontrole oko toga kako tvrtke koriste njihove informacije. Imat će pravo i na brisanje osobnih podataka. Tu su i specifična pravila o zaštiti prikupljanja podataka djece u marketinške svrhe, ili za kreiranje korisničkih profila. Iz tvrtke WhatsApp, koja je u prošlosti bila na meti kritika zbog dijeljenja podataka, sada poručuju da će ovaj njihov potez pomoći postizanju novih visokih standarda transparentnosti u EU.

Ipak, aplikacija planira u ostatku svijeta dobnu granicu ostaviti na 13 godina, kakav je slučaj bio i do sada. Većina aplikacija društvenih mreža, poput Snapchata, YouTubea, Instagrama, Pinteresta, Twittera, Musical.ly-a i Reddita, zabranjene su i za one starije od 13 godina. Djelomično je to tako zbog američkog prava o zaštiti privatnosti djece na internetu, što online servisima zabranjuje prikupljanje osobnih podataka o mlađoj djeci. Facebook je pak izdao verziju aplikacije Messenger Kids, namjenjenoj i maloj djeci od šest godina na dalje. Radi se o usluzi bez oglasa.



WhatsApp će također svim korisnicima dozvoliti da skinu izvješće s detaljnim podacima koje ta tvrtka ima o njima. To je dio novog ugovora, a među tim bi podacima mogli biti model telefona kojeg koriste, kontakti, grupe kojima pripadaju i blokirani brojevi. Facebook, koji je također kritiziran zbog korištenja osobnih podataka korisnika, uvodi drugačiji pristup za mlađe korisnike. Ta će društvena mreža one između 13 i 15 godina tražiti da navedu roditelja ili skrbnika koji će dati pristanak da oni na toj platformi dijele svoje osobne podatke. Ako to ne učine, neće moći vidjeti potpunu verziju te platforme.