WEBER JE RAZOČARAN, ALI POZDRAVLJA DOGOVOR: ‘Ovo je težak dan za mene, ali ja sam lojalan član stranke…’

Pučani u Europskom parlamentu pozdravljaju dogovor o podjeli vodećih funkcija u Europskoj uniji, postignutog na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu, no žale što nije ispoštovan princip spitzenkandidata, rekao je u utorak Manfred Weber, spitzenkandidat pučke stranke (EPP) i vođa pučana u Europskom parlamentu.

“Način na koji se Europsko vijeće odnosilo prema proceduri izbora nas rastužuje jer smo se kao europarlamentarci borili za ideju demokratske Europe, a to je povezano s time da kandidati iznesu svoje programe”, rekao je Weber, ali i dodao da je Europska pučka stranka uvijek bila pouzdana i odgovorna te da su radi budućnosti Europe spremni podržati paket političkih imenovanja.

Čelnici 28 zemalja članica postigli su dogovor o novom vodstvu europskih institucija – za novu predsjednicu Europske komisije predložena je Njemica Ursula von der Leyen, za predsjednika Europskog vijeća Belgijac Charles Michel, za predsjednicu Europske središnje banke Francuskinja Christine Lagarde, a za visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku Španjolac Josep Borrell, objavio je u utorak predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk.

‘Ovo je osobno težak dan za mene’

“Ovo je osobno težak dan za mene”, rekao je Weber na konferenciji za medije u utorak navečer u Europskom parlamentu u Strasbourgu. “Paket na stolu nije moj paket, ali sam lojalan jer sam član stranke”.

Podsjetio je da je EPP relativni pobjednik izbora, pa pozdravio činjenicu da se prijedlogom imenovanja njemačke pučanke Ursule von der Leyen to ipak ispoštovalo.

Zahvalio je pregovaračima EPP-a, hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću i latvijskom premijeru Artursu Krišjānisu Kariņšu, na zalaganju za njegovu kandidaturu u Europskom vijeću.

Najavio je da je EPP “radi ravnoteže moći u Europskom parlamentu” spreman na glasovanju u srijedu podržati socijalističkog kandidata te da očekuje da će u drugoj polovici mandata to mjesto pripasti EPP-u.

‘Sad je na socijalistima da istaknu svoje kandidate i mi ih čekamo’

“Normalno je prepustiti mjesto nakon dvije i pol godine EPP-ovog predsjedanja Europskim parlamentom. Zahvaljujemo Tajaniju na njegovom radu. Sad je na socijalistima da istaknu svoje kandidate i mi ih čekamo”. Najavio je da će razgovarati sa čelnicom socijalista Garcijom “kako bi pripremili sutrašnju sjednicu”. “Spremni smo provjeriti kandidate sa socijalistima i podržati ih”, rekao je.

Socijaldemokrati su u utorak kasno navečer za svog kandidata izabrali Talijana Davida-Mariu Sassolija. Službeni kandidati za predsjednika Europskog parlamenta su i Ska Keller ispred Zelenih, Čeh Jan Zahradil iz redova Europskih konzervativaca i reformista te kandidatkinja ljevice (GUE/NGL), Španjolka Sira Rego.

Sličan pogled kao i Manfred Weber na nepoštivanje koncepcije spitzenkandidata su ranije u utorak izrazile hrvatske članice EPP-a Dubravka Šuica i Željana Zovko naglašavajući, međutim, da je u politici nužan kompromis.

Šuica: Moramo izaći iz slijepe ulice

“Kada smo ušli u ovaj izborni proces, sada i prije pet godina, ušli smo s konceptom spitzenkandidata. Sve veće snage su se s njime složile, no činjenica je da Europsko vijeće nije bilo jednoglasno oko tog koncepta. Ali je činjenica i da je svaki građanin, ne samo Hrvatske, znao da je Manfred Weber naš kandidat za predsjednika Komisije. No EPP nema većinu u Europskom vijeću. Sve mi se čini da sve vodi u smjeru odustajanja od koncepta spitzenkandidata. No moramo izaći iz slijepe ulice…”, konstatirala je Šuica.

Posebno je istaknula kako je prirodno da se koncept relativne većine poštuje u EU institucijama, kako se poštuje primjerice i u Njemačkoj, gdje se mlađim koalicijskim partnerima ne nudi čelno mjesto u vladi.

Željena Zovko: Ovo je neugodna situacija za sve nas

“Ovo je neugodna situacija za sve nas ali prije svega za građane EU-a koji su direktno birali one koji koji bi ih trebali direktno zastupati”, rekla je za Hinu Željana Zovko. “Prema tome smo radili i zastupali koncept spitzenkandidata i prezentirajući našeg kandidata išli s time da građani biraju onoga tko će zastupati njihove interese” .

Zovko međutim ističe i da je “izuzetno značajno da pobjednici imaju svoj mandat na najvažnijoj funkciji, onoj predsjednika Komisije”.

“Svjesni smo da u Europskom vijeću nemamo dovoljno ruku i da se u politici mora praviti kompromis” rekla je i zaključila kako “Europa mora poslati sliku jedinstva”.