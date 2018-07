WASHINGTON O SJEVERNOKOREJSKOM NUKLEARNOM ORUŽJU: ‘Osmislili smo program pomoću kojeg ga možemo rastaviti u godinu dana’

Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS/Arhiva

Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS/Arhiva Autor: HINA 10:59 02.07.2018

Savjetnik za sigurnost Bijele kuće John Bolton rekao je u nedjelju da glavnina sjevernokorejskoga programa oružja može biti rastavljena unutar godinu dana, dok SAD i Sjeverna Koreja nastavljaju pregovore na radnoj razini.

Bolton je u emisiji CBS-a “Face the Nation” rekao da je Washington osmislio program da se u godinu dana rastavi sjevernokorejsko oružje za masovno razaranje – kemijsko, biološko i nuklearno – i program balističkih projektila, bude li Pjongjang surađivao u potpunosti.

“Ako već imaju stratešku odluku da tako učine i ako su kooperativni, možemo ga rastaviti vrlo brzo”, rekao je. “Konkretno, bit ćemo sposobni rastaviti glavninu njihova programa unutar godinu dana”.

IZNENAĐUJUĆ RAZVOJ DOGAĐAJA: Sjeverna Koreja spremna pregovarati o denuklearizaciji

On je kazao da će državni tajnik Mike Pompeo vjerojatno uskoro o tom prijedlogu razgovarati sa Sjevernom Korejom.

The Financial Times objavio je da će Pompeo posjetiti Sjevernu Koreju ovaj tjedan no State Department nije potvrdio te planove.