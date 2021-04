VULKAN NE MIRUJE: Dogodio se još jedan ‘eksplozivan događaj’, cijela zemlja je ostala bez struje i vode

Na karipskom otoku St. Vincent dogodio se još jedan “eksplozivan događaj”, nakon čega je došlo do prekida struje i opskrbe vode, piše BBC. Vulkan La Soufrière prvi je put eruptirao u petak, pokrivajući otok slojem pepela i prisiljavajući oko 16 tisuća ljudi da evakuiraju iz svojih domova. Stanovnici Barbadosa također su pozvani da ostanu u zatvorenom.

Znanstvenici upozoravaju da bi se erupcije mogle nastaviti danima, čak i tjednima.

U nedjelju je organizacija za upravljanje hitnim situacijama St Vincenta (Nemo) poručila kako je došlo do “masovnog prekid struje nakon još jednog eksplozivnog događaja na vulkanu La Soufriere. Gromovi, grmljavina i tutnjava. Većina zemlje nema struje i prekrivena je pepelom”.

Prah bijele boje prekrio je zgrade i ceste oko otoka, uključujući i njegov glavni grad Kingstown.

Nemo poziva ljude da “budu oprezni na cestama, koje su postale izdajničke kao rezultat protoka pepela”. Premijer Ralph Gonsalves rekao je da je opskrba vodom većine otoka prekinuta te da je zračni prostor zatvoren zbog dima i gustog vulkanskog pepela koji se kreću atmosferom.

Massive power outage following another explosive event at La Soufriere volcano, ash rising up to 16 km (52 000 feet) a.s.l., St. Vincent https://t.co/gLMDwRKhcF #volcano #eruption #StVincent #lasoufriereeruption2021 #LaSoufriere

— The Watchers (@TheWatchers_) April 11, 2021